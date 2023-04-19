Дикий случай: Малышка умерла от ожогов

9 января 2023 года в Усть-Янском улусе по вине пьяной матери от ожогов погибла малолетняя девочка. Об этом сообщается на сайте Усть-Янского районного суда.

Как установлено судом, пьяная многодетная мать Ш. легла дома спать, положив рядом с собой дочь в непосредственной близости к проему между стеной дома и кроватью, где под данным проемом проходила горячая труба системы отопления дома. При этом женщина забыла закрыть проем между кроватью и стеной, как она раньше делала, чтобы предотвратить падение малышки.

В период времени с 00 час. 01 мин. до 05 час. 00 мин. мать задела своим телом рядом лежащую дочь, в результате чего девочка упала с кровати на горячую трубу, температура которой составляла не менее 78 °С.

От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия в короткий промежуток времени.

В судебном заседании подсудимая Ш. согласилась с предъявленным ей обвинением, вину в предъявленном обвинении признала полностью

27 марта Усть-Янский районный суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ) и назначил наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев: запрет выезда за пределы района, не изменять места жительства без согласия надзорного органа и отметка раз в месяц в регистрирующих органах.