Диких оленей в Булунском улусе не беспокоить!

В эти дни в местности Кумах-Сурт Булунского улуса наблюдается сезонная летовка дикого северного оленя лено-оленекской популяции. Численность животных составляет около 80-85 тысяч голов.

В связи с этим, Минэкологии Якутии призывает жителей Булунского улуса не беспокоить животных во время летовки и не охотиться на них без разрешения. Добыча дикого северного оленя без разрешения является незаконной, трактуется как нанесение крупного ущерба охотничьим ресурсам и влечет уголовную ответственность по ст. 258 УК РФ. За незаконный отстрел одной особи дикого северного оленя также придется возместить ущерб в размере 90 000 (самец) и 150 000 рублей (самка).

Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН ведется постоянный мониторинг за миграцией диких северных оленей. Мониторинг проводится с помощью спутниковых радиоошейников, которые передают информацию о местонахождении животного в режиме реального времени.

Отметим, что в скором времени завершается проектирование особо охраняемой природной территории «Кряж Чекановского» площадью не менее 65 000 га. Новая охраняемая территория создается в целях сохранения маточного стада диких северных оленей лено-оленекской популяции в месте массового отела и нагула молодняка на южном склоне кряжа Чекановского Булунского улуса.