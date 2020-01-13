13.01.2020
14:45
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Происшествия

Дикая хроника якутских ДТП

За выходные в Якутске произошло 4 ДТП с пострадавшими.

10 января около 12 часов дня 30-летний водитель «Тойота Гайя», двигаясь по Окружной дороге с ул. Космонавтов в сторону Вилюйского тракта, возле дома №102, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Тойота Ланд Крузер», и в результате совершил столкновение.

В дорожно-транспортном происшествии пострадала  женщина 54 лет – пассажир автомашины «Тойота Лэнд Крузер», в момент автоаварии находилась на переднем пассажирском сидении пристегнутая ремнем безопасности. Пострадавшей поставлен диагноз: ушиб шейного отдела позвоночника, назначено  амбулаторное лечение.

В следующей аварии, которая произошла 12 января около 8 часов утра на 7 км Покровского тракта, пострадал несовершеннолетний.

Водитель 54 лет на «Тойота Пробокс», следуя по маршруту г. Якутск — с.Хатассы  на 7 км. Покровского тракта, выехал на встречную полосу и совершил столкновение  с автомашиной «Тойота Вокси» под управлением водителя 51 лет. 

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В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Пробокс» и  пассажир автомашины «Тойота Вокси» — несовершеннолетний 15 лет с различными травмами госпитализированы в медучреждение г.Якутска.

В момент происшествия юноша находился на заднем правом пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности, благодаря чему, можно отметить, серьезных автотравм не получил. 

Проверка не выявила у водителей факта употребления алкогольных напитков. 

Следующее ДТП произошло 12 января днем в 14 часов 13 минут, водитель  26 лет, управляя автобусом  «ПАЗ-32054», при выезде с остановки «Белое-Озеро» в сторону г. Якутска,  допустил падение пассажира-пенсионерку 68 лет  в салоне автобуса.

В результате падения пожилая женщина  тяжелых травм не получила, но осмотрев врачи назначили амбулаторное лечение, диагноз: «гипертонический криз (повышенное давление)».

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13 января около 2-х часов ночи на перекрестке ул. Дзержинского и Некрасова водитель 32 лет на «Тойота Корона» на регулируемом перекрестке ул. Дзержинского и Некрасова столкнулся с «Тойотой Аллион» под управлением водителя 22 лет, после чего «Тойота Аллион» наехала на «Тойота Кроун» под управлением водителя 34 лет.

В результате ДТП 2 пассажира с автомашины «Тойота Аллион»  получили  различные ушибы, назначено обоим амбулаторное лечение. 

По всем фактам ДТП проводится проверка. 

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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