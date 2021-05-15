Диета по группе крови? А почему не по цвету волос?

SakhaLife и якутское отделение компании Greenway продолжают новый проект — Нутрициология на практике с Евгением БОЖЕНКО, специалистом по фитнесу и диетологии из Калиниграда.

«Скажи мне какая у тебя группа крови, и я скажу, что тебе можно есть». Так или примерно так заявляют последователи одной из популярных диетологических методик – методики питания по группе крови. Так ли это на самом деле или же логики в таком утверждении не больше, чем в составлении меню по цвету волос?

Д,Адамо прародитель

Обратимся к первоисточнику. Методика формирования рациона по группе крови обрела широкую известность в конце прошлого века, с выходом в свет книги американского натуропата и писателя Питера Д’Адамо «Eat Right 4 Your Type». В русском переводе ее можно найти под названием «4 группы крови – 4 пути к здоровью». Эта книга, как и последующие написанные Д’Адамо стали бестселлерами, принеся ему известность, последователей и, конечно же, деньги.

Что же такого уникального сообщил нам автор? Собственно главная мысль работы столь же бесхитростна и проста, сколь и совершенно бездоказательна. В своей работе доктор натуропатии утверждает, что некоторые заболевания статистически чаще проявляются у людей с определенной группой крови, поскольку человек генетически уникален, а потому и диетологических потребности у людей с разной группой крови – отличаются.

Для того, чтобы понять уровень профессиональных знаний этого доктора в области физиологии и биохимии, поинтересуемся, что такое натуропатия. В переводе с английского — naturopathy – это лечение природными средствами. То есть речь идёт об одном из видов альтернативной медицины. Основывается натуропатия на вере в витализм, теорию о том, что не все процессы в живых организмах объяснимы с научной точки зрения и управляются особой естественной энергией, «жизненной силой».

Волшебная таблетка

С точки же зрения доказательной медицины, методика питания по группе крови – это если и не полная фикция, то сферический конь в вакууме, то есть запредельно упрощённая модель пищевого поведения, которая привлекает именно своей простотой. Однако оценка лишь одного фактора, то есть одной лишь группы крови, явно недостаточна, для того чтобы рекомендации писателя Д’Адамо имели практическое значение.

Так, согласно данным Международного общества переливания крови, только систем групп крови человека на сегодня существует 36. И система АВ0 (известная нам как система четырех групп), всего лишь одна из них. Просто она наиболее часто используется в прикладной медицине, наряду с другой – системой резус фактора. Поэтому о ней известно всем, а не только специалистам. А для того, чтобы сформировать действительно генетически уникальную индивидуальную диету, необходим анализ генома человека, как минимум, по 64 специфическим генам отвечающим за эндокринную и ферментативную активность организма.

Здоровое и рациональное питание – это энергетическое равновесие между потреблением и расходом калорий и баланс макро и микронутрикетов, таких как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, который зависит от пола, возраста, образа жизни и состояния здоровья человека, а никак не от группы крови, национальности или цвета волос.

Будьте здоровы и используйте голову по прямому назначению, а не только для того, что бы в нее есть.

Спонсор публикации – якутское отделение компании Гринвей.