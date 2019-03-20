Диаспора Кыргызстана: Приехавший на эту землю должен соблюдать ее законы

Миграционные процессы, взаимоотношения якутян и иностранных граждан, приехавших на заработки, и в целом, то, как они вписываются в местный образ жизни — это самые обсуждаемые темы последних дней. Задуматься о них заставило преступление, в котором обвиняется выходец из Кыргызстана, и та реакция, которая на него последовала со стороны местного населения. Обо всем этом ЯСИА поговорило с председателем ЯРО Всероссийской Общественной организации «Киргизский конгресс» Жазызбеком Бекболиевым.

— Сегодня как диаспоры выстраивают работу с приезжающими людьми?

— Если прочитать устав диаспоры, это в основном культурно-массовые мероприятия, или спортивные, для того, чтобы показать свою самобытность. Но при этом все равно мы стараемся регулировать работу со своими соотечественниками. Хорошо, что есть ватсап группы, социальные сети. Мы проводим разъяснительную работу. Но молодежь приезжает сюда не совсем из города Бишкек, много — из районов, малограмотные, которые родились в 1990-ые, которые не знают, что такое советское воспитание, что совесть превыше всего. И приехав сюда, заработав 25 тысяч, начинают гулять, они же не видели никогда таких больших денег. Чувствуют себя как у Бога за пазухой. Для них диаспора не авторитет, мы же не законная власть, чтобы иметь какие-то рычаги давления на них. При этом в Киргизской Республике много мероприятий проводится с выезжающими. Те же брошюры выдаются. Сюда, вы знаете, что делегация приехала из Киргизии…

— Да, конечно, большая делегация, был конструктивный диалог…

— Зампредседателя государственной службы миграции при правительстве Кыргызской Республики Самат Токтоболотов, представители МВД… И они сегодня на больших протокольных совещаниях были. В Бишкеке сейчас вопрос подняли, чтобы была квота, чтобы люди, когда куда-то едут, знали самобытность этого народа, этого региона, страны. Только взявшись за руки с местным народом, правительством мы сможем снизить данную напряженную обстановку и улучшить нашу общую работу на будущее. К чему мы и стремимся. Чтобы не было кровопролития, массовых митингов.

— Да, ведь у преступления нет национальности…

— Абсолютно согласен. Говорят же, «есть два сына, двое умных, один дурак», так и в любом обществе. И делать выводы из-за одного человека обо всем народе — это неправильно. В каждом государстве есть люди, которые нарушают закон, и государство не может всё устранить. А как может диаспора устранить, она ведь вообще работает на общественных началах. Но мы все равно встречаемся с людьми, говорим, что, находясь в гостях, вы должны уважать законы традиции этого народа.

— Буквально накануне этих событий я летела в самолете в Якутск и со мной на борту летели выходцы из Средней Азии на работу. Как выстраивается работа с приезжающими ?

— Мы же не можем жестко контролировать, кто прилетел и когда. Многие, к сожалению, даже не знают, что диаспора существует. Я предложил в аэропорту поставить таблицу диаспор тех республик, которые здесь в Якутии есть, чтобы человек, стоя в зале ожидания увидел, что вот, тут есть председатель диаспоры, номер телефона. Он приедет ко мне, я его проконсультирую, внесу в свой компьютер, к кому он приехал, где зарегистрировался. Двойной учет будет. Взаимодействуя с правоохранительными органами, мы бы быстро находили тех, кто нарушил закон Российской Федерации. И беседовать могли бы, и профилактику проводить. Такое у меня предложение, но не знаю, правительство, может, не поддержит. Я предложил, чтобы рейды совместные проводились. Те, кто ходит по ночным заведениям ходит, выпивает, и их тянет на драки. А если возобновить рейды, чтобы и профилактические беседы были и у нас в диаспорах… Но проводить рейды сама диаспора не имеет права.

— То есть вы сейчас выступаете за то, чтобы наладить наиболее тесное взаимодействие с органами местного самоуправления?

— Конечно. С поддержкой местного правительства и Киргизского. Приезжающие должны еще получать брошюрки, чтобы пройти какие-то медицинские обследования, карты получить.

А тот негатив, который есть… Нужна кропотливая долгая работа, чтобы вражды не было. Мы же во благо Якутии тоже работаем. Киргизская диаспора много благотворительных мероприятий проводит. Но мы это не афишируем, что, например, детям инвалидам помогаем. Этих деяний никто не видит. А преступление одного человека сразу увидели. И весь народ пострадал. Это же национализм… Вы же знаете по истории даже, что такое расизм.. Такого не должно быть, мы все в в правовом государстве живем. В СССР же мы были одной державой, а сейчас все эти националистические лозунги… не должно такого быть. Мы наоборот, только взявшись за руки, можем противостоять врагам извне.

— Я вот видела своими глазами, как приезжий пожилой мужчина просто так предложил в аэропорту помощь пожилой якутянке с ребенком, спустить чемодан. Она испугалась…

— Разговаривать надо не только приезжими, но и с местным населения. Вы же видите, какие призывы идут в соцсетях. А мы должны ради детей проводить мероприятия совместные, дети же наше отражение. Что будет через поколение, как они будут друг к другу относиться? Интернационал и дружба народов могут спасти наш мир. Это мое убеждение. Мы должны хорошие примеры показывать, благотворительность и прочее.

— Вы разделяете позицию руководства Якутии, в частности, главы республики Айсен Николаева?

— Это нормальная реакция. Было бы это у нас в республике… У нас тоже были случаи, когда поднимался народ. Потому что каждый, кто приезжает, должен понимать, что он в гостях. И должен уважать законы и традиции этого народа. Приехал зарабатывать — работай. Принеси пользу этой республике, чтобы говорили, что киргизы молодцы, молдаване молодцы, украинцы, белорусы… Пользу приносить должны. А это — нормальная реакция властей.

Я благодарен руководству Якутии, что поговорили с людьми. А если бы погромы прошли? Киргизы две революции пережили, мы знаем, что это такое. Это невозможно. Между узбеками и киргизами была бойня, за пять лет тысячи убили, и детей и женщин, всех… Страшно.

Мы должны, наоборот, больше нашу работу показывать. Совместную. Все знают, что Якутия многонациональная республика, и народ здесь толерантный. А сейчас… молодых наших привели в чувство, правительство Киргизии приехало, чтобы улучшить интеграцию наших соотечественников… Но я еще раз говорю, все, кто приехал, должны уважать законы той страны, куда они приехали.

— Какие настроения сегодня среди якутских киргизов?

— Напряжённость, конечно, есть. Бананами закидали одного нашего соотечественника, пнули, ударили кого-то на ранке. Нельзя же так, унижать человека и переводить в национальный конфликт. Еще и видео выкладывают. Не должно быть таких призывов. Надо все решать только разговорами без оскорблений. Мы понимаем, что якутскому народу тяжело, такое чудовищное изнасилование…. Но невиновные страдать не должны. Только взявшись за руки, можно устранить эту проблему.

Мои дети учатся здесь, их учат местные педагоги, и я очень им благодарен, они расширяют кругозор моих детей. Лидеры диаспоры готовы к конструктивному диалогу, мы уважаем и любим эту землю.