АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-24
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.32
 73.00
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.03.2019, 11:08
Политика
Вопросы миграционной политики рассмотрят в Ил Тумэне
20.03.2019, 10:56
Путешествия
Из Якутии в Турцию будут организованы чартерные рейсы
20.03.2019, 10:36
Политика
Резонанс
Александр Подголов: Диаспоры должны отвечать за своих земляков
20.03.2019, 10:22
Происшествия
Пожары в Якутии
20.03.2019, 10:17
Политика
Резонанс
Евгения Михайлова: Странная ситуация – депутаты не поддерживают вузы?
20.03.2019, 10:11
Культура & Образование
Эксклюзив
Старейшая школа музыки Якутска справила новоселье
20.03.2019, 10:01
Происшествия
Полиция задержала группу молодых людей, громивших овощные киоски в Якутске
20.03.2019, 9:47
Происшествия
В Якутии начинаются антитеррористические учения
20.03.2019, 9:35
Общество
Некролог
Коллектив «Сахатранснефтегаза» выражает соболезнование
20.03.2019, 9:26
Общество
Резонанс
Диаспора Кыргызстана: Приехавший на эту землю должен соблюдать ее законы
20.03.2019, 9:12
Общество
Эвены Якутии обсуждают актуальные вопросы
20.03.2019, 9:00
Якутск
В Якутске проведут рейды для выявления теневого бизнеса
20.03.2019, 8:40
Политика
Резонанс
Мартовские события в Якутске. Взгляд через соцсети
20.03.2019, 1:30
Политика
Сегодня день рождения депутата, замминистра и журналиста
20.03.2019, 0:10
Общество
Видео
Репортаж «Россия 24» об антимигрантском митинге в Якутске
20.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 20 марта 2019
19.03.2019, 22:44
Светская хроника
Фотофакт
Instagram
Известный якутский дизайнер ответил на волнующий многих вопрос
19.03.2019, 22:28
Политика
Экстра
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Эпоха длиною 30 лет
19.03.2019, 22:20
Спорт
Жители округа Якутска — призеры «Веселых стартов»
19.03.2019, 22:04
Официально
Определенным категориям работников бюджетной сферы проиндексируют зарплату
19.03.2019, 21:47
Экономика
Предложения Айсена Николаева по развитию сельского хозяйства были поддержаны
19.03.2019, 21:32
Политика
Резонанс
Антимигрантский митинг-резонанс: мнение министра МВД
19.03.2019, 21:11
Якутия
Погода в Якутии
19.03.2019, 20:53
Судебная хроника
Уволенного по статье участкового из Якутии заставили вернуть деньги
19.03.2019, 20:37
Экономика
Председатель ГосДумы об индексации пенсий
19.03.2019, 20:22
Общество
Год добрососедства: в Якутске пройдут соревнования «Аҕа күрэҕэ»
19.03.2019, 20:04
Культура & Образование
Фотофакт
Дни эвенкийского народа в Нерюнгри. Конкурс красоты и гонки на оленях
19.03.2019, 19:48
Путешествия
TOUR LUX приглашает в солнечный Вьетнам
19.03.2019, 19:31
Политика
Резонанс
Представитель властей Киргизии обратился к своим соотечественникам в Якутии
19.03.2019, 19:18
Экономика
В Якутии обсуждают вопросы управления муниципальными финансами
19.03.2019, 18:59
Культура & Образование
Приглашение участников на V Республиканский конкурс песни
19.03.2019, 18:44
Спорт
Якутские легионеры на Чемпионате Европы
19.03.2019, 18:28
Политика
Резонанс
Антимигрантский митинг-резонанс: Киргизия и Якутия договорились
19.03.2019, 18:13
Культура & Образование
Цирк приглашает на квест-игру «Волшебный мир ОЗ»
19.03.2019, 18:07
Общество
Резонанс
Мэрия Якутска нашла причину исчезновения автобусов: митинг ни при чем?
19.03.2019, 18:00
Культура & Образование
В Якутске пройдет автограф-сессия поэтов и прозаиков
19.03.2019, 17:45
Политика
Айсен Николаев подписал указ об единовременных выплатах ко Дню Победы
19.03.2019, 17:43
Культура & Образование
Студенты ЯГСХА: Создаем зону комфорта!
19.03.2019, 17:33
Культура & Образование
«Агент Мамбо» собрал самую большую кассу в истории якутского кино
19.03.2019, 17:15
Происшествия
В Якутии почти год выплачивали пенсию умершему человеку
19.03.2019, 17:00
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Минстрой России 
19.03.2019, 16:53
Происшествия
Выпил, очнулся, гипс!
19.03.2019, 16:38
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
Следователи указали на место в Якутске, откуда похитили женщину
19.03.2019, 16:33
Экономика
График отключений электроэнергии в Якутии на 20 марта
19.03.2019, 16:24
Политика
Резонанс
Руководитель АГиП Якутии: Кыргызская диаспора должна самостоятельно выявлять нелегалов
19.03.2019, 16:10
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
19.03.2019, 16:07
Экономика
Получите и распишитесь: ЯТЭК купил технику для детского сада
19.03.2019, 15:50
Культура & Образование
24 марта в Якутске состоится показ всех костюмов Августины Филипповой
19.03.2019, 15:35
Экономика
Якутия готовится перейти на газомоторное топливо
19.03.2019, 15:24
Спорт
Фотофакт
Якутское общество «Динамо» представляет исторический документ
19.03.2019, 15:01
Культура & Образование
Дети с нарушениями зрения вошли в тройку лидеров «Игровой кладовой»
19.03.2019, 14:43
Политика
Праймериз выявит кандидата от ЕР на выборы главы Нижнеколымского района
19.03.2019, 14:15
Культура & Образование
Эксклюзив
Военный фотожурналист Юрий Козырев рассказал якутским зрителям о Мари Колвин
19.03.2019, 14:00
Судебная хроника
Наказан мэр якутского города
19.03.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Зависимость от соцсетей хотят приписать к болезни
19.03.2019, 13:00
Культура & Образование
ЯГСХА о профориентационной работе
19.03.2019, 12:51
Политика
Что известно о новом председателе Верховного суда Якутии?
19.03.2019, 12:46
Якутск
В Якутске спецтехника не прекращает уборку снега
19.03.2019, 12:33
Спорт
Айтал Карамзин: Счастлив, что мы с сыном стали частью истории
19.03.2019, 12:21
Происшествия
Житель Якутии попал в криминальную сводку
19.03.2019, 12:09
Красота & Здоровье
В Якутии продолжают свирепствовать грипп и ОРВИ
19.03.2019, 11:58
Экология
Видео
Якутские овцебыки прижились в Магадане
19.03.2019, 11:45
Происшествия
Житель Якутии стал жертвой «гастролера»
19.03.2019, 11:33
Экономика
Угроза малому бизнесу Якутии
19.03.2019, 11:21
Спорт
Якутск примет чемпионат России по северному многоборью
19.03.2019, 11:10
Происшествия
В Якутии произошел крупный пожар в магазине
19.03.2019, 11:07
Общество
Российский «повелитель холода» восхищен якутянами
19.03.2019, 10:49
Культура & Образование
Радуга на стекле известного журналиста Якутии
19.03.2019, 10:38
Происшествия
Неожиданный грабеж в столичном магазине
19.03.2019, 10:26
Культура & Образование
Якутские педагоги познакомились со стандартами качественной педагогики XXI века
19.03.2019, 10:13
Происшествия
Видео
Приятный отдых в баре Якутска закончился печально
19.03.2019, 10:00
Культура & Образование
Звезды театра «La Scala» в Якутске!
Архив новостей
Общество
20 марта 2019, 9:26
473

Диаспора Кыргызстана: Приехавший на эту землю должен соблюдать ее законы

Миграционные процессы, взаимоотношения якутян и иностранных граждан, приехавших на заработки, и в целом, то, как они вписываются в местный образ жизни — это самые обсуждаемые темы последних дней. Задуматься о них заставило преступление, в котором обвиняется выходец из Кыргызстана, и та реакция, которая на него последовала со стороны местного населения. Обо всем этом ЯСИА поговорило с председателем ЯРО Всероссийской Общественной организации «Киргизский конгресс» Жазызбеком Бекболиевым.

— Сегодня как диаспоры выстраивают работу с приезжающими людьми?

— Если прочитать устав диаспоры, это в основном культурно-массовые мероприятия, или спортивные, для того, чтобы показать свою самобытность. Но при этом все равно мы стараемся регулировать работу со своими соотечественниками. Хорошо, что есть ватсап группы, социальные сети. Мы проводим разъяснительную работу. Но молодежь приезжает сюда не совсем из города Бишкек, много — из районов, малограмотные, которые родились в 1990-ые, которые не знают, что такое советское воспитание, что совесть превыше всего. И приехав сюда, заработав 25 тысяч, начинают гулять, они же не видели никогда таких больших денег. Чувствуют себя как у Бога за пазухой. Для них диаспора не авторитет, мы же не законная власть, чтобы иметь какие-то рычаги давления на них. При этом в Киргизской Республике много мероприятий проводится с выезжающими. Те же брошюры выдаются. Сюда, вы знаете, что делегация приехала из Киргизии…

— Да, конечно, большая делегация, был конструктивный диалог…

— Зампредседателя государственной службы миграции при правительстве Кыргызской Республики Самат Токтоболотов, представители МВД… И они сегодня на больших протокольных совещаниях были. В Бишкеке сейчас вопрос подняли, чтобы была квота, чтобы люди, когда куда-то едут, знали самобытность этого народа, этого региона, страны. Только взявшись за руки с местным народом, правительством мы сможем снизить данную напряженную обстановку и улучшить нашу общую работу на будущее. К чему мы и стремимся. Чтобы не было кровопролития, массовых митингов.

— Да, ведь у преступления нет национальности…

— Абсолютно согласен. Говорят же, «есть два сына, двое умных, один дурак», так и в любом обществе. И делать выводы из-за одного человека обо всем народе — это неправильно. В каждом государстве есть люди, которые нарушают закон, и государство не может всё устранить. А как может диаспора устранить, она ведь вообще работает на общественных началах. Но мы все равно встречаемся с людьми, говорим, что, находясь в гостях, вы должны уважать законы традиции этого народа.

Буквально накануне этих событий я летела в самолете в Якутск и со мной на борту летели выходцы из Средней Азии на работу. Как выстраивается работа с приезжающими ?

— Мы же не можем жестко контролировать, кто прилетел и когда. Многие, к сожалению, даже не знают, что диаспора существует. Я предложил в аэропорту поставить таблицу диаспор тех республик, которые здесь в Якутии есть, чтобы человек, стоя в зале ожидания увидел, что вот, тут есть председатель диаспоры, номер телефона. Он приедет ко мне, я его проконсультирую, внесу в свой компьютер, к кому он приехал, где зарегистрировался. Двойной учет будет. Взаимодействуя с правоохранительными органами, мы бы быстро находили тех, кто нарушил закон Российской Федерации. И беседовать могли бы, и профилактику проводить. Такое у меня предложение, но не знаю, правительство, может, не поддержит. Я предложил, чтобы рейды совместные проводились. Те, кто ходит по ночным заведениям ходит, выпивает, и их тянет на драки. А если возобновить рейды, чтобы и профилактические беседы были и у нас в диаспорах… Но проводить рейды сама диаспора не имеет права.

— То есть вы сейчас выступаете за то, чтобы наладить наиболее тесное взаимодействие с органами местного самоуправления?

— Конечно. С поддержкой местного правительства и Киргизского. Приезжающие должны еще получать брошюрки, чтобы пройти какие-то медицинские обследования, карты получить.

А тот негатив, который есть… Нужна кропотливая долгая работа, чтобы вражды не было. Мы же во благо Якутии тоже работаем. Киргизская диаспора много благотворительных мероприятий проводит. Но мы это не афишируем, что, например, детям инвалидам помогаем. Этих деяний никто не видит. А преступление одного человека сразу увидели. И весь народ пострадал. Это же национализм… Вы же знаете по истории даже, что такое расизм.. Такого не должно быть, мы все в в правовом государстве живем. В СССР же мы были одной державой, а сейчас все эти националистические лозунги… не должно такого быть. Мы наоборот, только взявшись за руки, можем противостоять врагам извне.

— Я вот видела своими глазами, как приезжий пожилой мужчина просто так предложил в аэропорту помощь пожилой якутянке с ребенком, спустить чемодан. Она испугалась…

— Разговаривать надо не только приезжими, но и с местным населения. Вы же видите, какие призывы идут в соцсетях. А мы должны ради детей проводить мероприятия совместные, дети же  наше отражение. Что будет через поколение, как они будут друг к другу относиться? Интернационал и дружба народов могут спасти наш мир. Это мое убеждение. Мы должны хорошие примеры показывать, благотворительность и прочее.

— Вы разделяете позицию руководства Якутии, в частности, главы республики Айсен Николаева?

— Это нормальная реакция. Было бы это у нас в республике… У нас тоже были случаи, когда поднимался народ. Потому что каждый, кто приезжает, должен понимать, что он в гостях. И должен уважать законы и традиции этого народа. Приехал зарабатывать — работай. Принеси пользу этой республике, чтобы говорили, что киргизы молодцы, молдаване молодцы, украинцы, белорусы… Пользу приносить должны. А это — нормальная реакция властей.

Я благодарен руководству Якутии, что поговорили с людьми. А если бы погромы прошли? Киргизы две революции пережили, мы знаем, что это такое. Это невозможно. Между узбеками и киргизами была бойня, за пять лет тысячи убили, и детей и женщин, всех… Страшно.

Мы должны, наоборот, больше нашу работу показывать. Совместную. Все знают, что Якутия многонациональная республика, и народ здесь толерантный. А сейчас… молодых наших привели в чувство, правительство Киргизии приехало, чтобы улучшить интеграцию наших соотечественников… Но я еще раз говорю, все, кто приехал, должны уважать законы той страны, куда они приехали.

— Какие настроения сегодня среди якутских киргизов?

— Напряжённость, конечно, есть. Бананами закидали одного нашего соотечественника, пнули, ударили кого-то на ранке. Нельзя же так, унижать человека и переводить в национальный конфликт. Еще и видео выкладывают. Не должно быть таких призывов. Надо все решать только  разговорами без оскорблений. Мы понимаем, что якутскому народу тяжело, такое чудовищное изнасилование…. Но невиновные страдать не должны. Только взявшись за руки, можно устранить эту проблему.

Мои дети учатся здесь, их учат местные педагоги, и я очень им благодарен, они расширяют кругозор моих детей. Лидеры диаспоры готовы к конструктивному диалогу, мы уважаем и любим эту землю.

 

Источник: http://ysia.ru/diaspora-kyrgyzstana-priehavshij-na-etu-zemlyu-dolzhen-soblyudat-ee-zakony/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
14.03.2019, 12:49
Опросы
Эксклюзив
Закончилось голосование LIVE — Какая школа Якутска является самой лучшей?
14.03.2019, 12:41
Спорт
Дзамболат Тедеев уверен, что якутские борцы покажут красивую борьбу
19.03.2019, 2:49
Политика
Эксклюзив
Накипело! Народ Якутии требует…
18.03.2019, 21:08
Общество
Видео
Фотофакт
Накипело в Якутске: Многотысячный народ не помещается в «Триумфе» на антимигрантское собрание
18.03.2019, 11:36
Общество
Вниманию охотников!
19.03.2019, 0:14
Официально
Резонанс
Айсен Николаев об усилении мер по борьбе с незаконной миграцией
18.03.2019, 21:04
Экономика
Ростелеком вложит на строительство линий связи в Якутии миллиарды
16.03.2019, 12:54
Желток
Instagram
Премьер Якутии и министр провели ночь вместе?
18.03.2019, 20:33
Общество
Резонанс
Instagram
Глава Якутии о резонансном преступлении: незаконную миграцию организуют местные жители
15.03.2019, 10:53
Политика
Фотофакт
Народный депутат Якутии попал в скандальную рекламу?
18.03.2019, 11:21
Политика
Власти Якутии отчитались
17.03.2019, 10:27
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло смертельное ДТП
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
20.03.2019

Вопросы миграционной политики рассмотрят в Ил Тумэне

Эксклюзив
Культура & Образование
20.03.2019

Старейшая школа музыки Якутска справила новоселье

Видео
Общество
20.03.2019

Репортаж «Россия 24» об антимигрантском митинге в Якутске

Экстра
Политика
19.03.2019

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Эпоха длиною 30 лет

Экономика
19.03.2019

Предложения Айсена Николаева по развитию сельского хозяйства были поддержаны

Резонанс
Политика
19.03.2019

Антимигрантский митинг-резонанс: мнение министра МВД

Путешествия
19.03.2019

TOUR LUX приглашает в солнечный Вьетнам

Резонанс
Политика
19.03.2019

Представитель властей Киргизии обратился к своим соотечественникам в Якутии