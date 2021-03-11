«Диалог с властью»: Сергей Местников выступит в радиоэфире

В пятницу, 12 марта в 13 часов 05 минут в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» FM 107,1 в передаче «Диалог с властью» примет участие заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Местников Сергей Васильевич.

Сергей Местников расскажет радиослушателям об основных задачах по улучшению качества образования в республике, о развитии сельских школ в арктических районах, мероприятиях государственной программы «Дети Арктики». В центре внимания – реализация национального проекта «Образование».

Во время радиоэфира будет дана информация о предстоящих мероприятиях в рамках Года науки и технологий в РФ, исполнении национального проекта «Наука».

Зампред ответит на вопросы, связанные с развитием и поддержкой инноваций, сферы культуры и духовности. Сообщит о достижениях уникального проекта «Сохраним памятники», приуроченного к 100-летию образования ЯАССР. Расскажет о том, какие ключевые показатели достигнуты по исполнению нацпроекта «Культура».

На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира. Радиослушатели могут задать свои вопросы в ходе эфира передачи «Диалог с властью», позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66 и 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.