Диалог для развития: Форум предпринимателей и предприятий открылся в Ленском районе

Более 30 предпринимателей и представителей предприятий Ленского района принимают участие в форуме «Ленск-2019. Алмазэргиэнбанк и бизнес: диалог для развития». Программа включает обсуждение вопросов взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса с АЭБ, а также социального предпринимательства, внедрения методологии дизайн-мышления.

«У Ленского района есть хороший потенциал для уверенного социально-экономического развития. Сейчас мы сконцентрированы прежде всего на повышении качества жизни населения, инфраструктуре, поддержке малого и среднего бизнеса, местного производства. Осуществление многих проектов невозможно представить без участия банков. Форум, проводимый АЭБ, — это хорошая возможность для предпринимателей больше узнать о предложениях крупнейшего банка республики, найти точки взаимодействия», — сообщил на открытии мероприятия глава администрации Ленского района Жумарт Абильманов.

По словам заместителя председателя правления Алмазэргиэнбанка Светланы Платоновой, в последние годы в России коренным образом изменились не только бизнес-процессы, но и сама философия предпринимательства:

«Как отметил на недавней встрече с победителями национальной премии «Немалый бизнес – 2019» президент России Владимир Путин, для бизнеса постоянное извлечение прибыли перестает быть интересным. «Люди, которые давно занимаются бизнесом, знают, что сама прибыль важна только с точки зрения возможности дальнейшего развития. Самое главное – это самореализация. Только она приносит от жизни удовлетворение», — сказал глава государства. Действительно, если еще вчера бизнес стремился выгодно реализовать потребителю товар или услугу, а полученные средства пустить, что называется, в оборот, то сегодня, в том числе из-за изменений рынка, условий конкуренции, а также предпочтений клиентов, предприниматель должен думать в первую очередь о развитии. Как о развитии своего дела, так и о развитии себя и своих коллег с профессиональной точки зрения».

Платонова подчеркнула, что дальнейшее развитие Алмазэргиэнбанка зависит в том числе от компетентности, профессионализма субъектов малого и среднего бизнеса.

«Мы уверены, что клиентская база Алмазэргиэнбанка, отношения с партнерами являются основой успешности нашего бизнеса и конкурентным преимуществом. В числе приоритетных задач – расширение и совершенствование продуктовой и сервисной линеек для корпоративных клиентов, построение индивидуальных отношений с каждым клиентом, обеспечение простого доступа к услугам во всех каналах, сочетание онлайн и офлайн-обслуживания. Нам потребуются ваши идеи, ваше участие, ваше желание учиться, изменяться и вписываться в цифровую экономику в новом виде, в новом формате, в новом качестве», — сообщила она.

Перед участниками форума выступят представители дочерних компаний АЭБ, Национального банка республики, Фонда развития предпринимательства РС(Я).

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО — крупнейший банк Республики Саха (Якутия). Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц.