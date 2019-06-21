Диагностика и лечение в Южной Корее, г. Пусан

Лето – прекрасная пора для отдыха и серьезной проверки состояния своего здоровья. Ведь всем известно, профилактика здоровья это менее затратный процесс, чем лечение. Пройти качественное обследование в короткий срок без утомительных очередей порой в нашем городе проблематично. Поэтому оптимальным решением является поездка в Южную Корею, где уровень здравоохранения является одним из самых высоких в мире.

В период летних отпусков корейская компания по развитию медицинского туризма «Корё» — Goryeo Healthcare Tour предлагает базовый пакет диагностики (около 40 тыс.руб. без учета проживания и авиабилетов) в клинике Хеундэ Бек, г.Пусан.

Подробнее о базовом пакете по ссылке https://sakhalife.ru/morskoy-otdyih-i-obsledovanie-v-yuzhnoy-koree/

Клиника Хеундэ Бек является многопрофильной клиникой при университете Инчже, г.Пусан (второй по величине город в Ю.Корее) . Имеет опыт деятельности более 70 лет. В клинике действуют постоянные программы комплексной диагностики, работают высококвалифицированные врачи и специалисты, которые используют только современное медицинское оборудование (МРТ Тесла с высоким магнитным полем, высокоэффективная компьютерная томография Discovery CT750 HD, робот Да Винчи и т.д.), передовые информационные системы.

Здесь вы гарантированно получите точную и подробную диагностику состояния своего здоровья. Внимательный персонал и переводчики создадут вокруг вас максимально комфортную обстановку, чтобы вы действительно чувствовали себя уютно. Переводчики клиники владеют медицинской терминологией, сопровождают вас в течение всех процедур.

В центре также успешно действуют программы стационарной диагностики в рамках которой можно пройти специальное обследование с учетом индивидуальных особенностей организма.

Специалисты клиники «Хеундэ Бек» имеют большой опыт в диагностировании и лечении заболеваний по таким направлениям как онкология, гинекология, сердечно- сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, а также реабилитации после перенесенного инсульта и т.д.

Трансфер из/в аэропорт/вокзал, услуги профессиональных переводчиков в клинике – бесплатно! Русскоговорящие сотрудники компании «Корё» помогут вам с организацией досуга, в зависимости от ваших возможностей предусмотрены туристические маршруты по г.Пусан и его окрестностям.

Справки по тел.:

в г.Якутск: +7965 995 4293 (звонки, whatsApp),

г.Пусан: +821051157523 (whatsApp, Viber)

e -mail: pakrobert1963@gmail.com

Компания по развитию медицинского туризма «Корё» — Goryeo Healthcare Tour

(№ сертификата о регистрации А-2010-02-01-0112), www.koreamtd.com

Лицензия № 2010-02-02-1640 клиники «Хеундэ Бек» при университете Инчже, г.Пусан

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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