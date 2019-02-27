Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток

Актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook обратился к подписчикам с просьбой поддержать опубликованную на сайте Change.org петицию об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморском крае.

«Пожалуйста, подпишите петицию, приведенную ниже, и выступайте вместе со мной против негуманного вылова косаток и белух в России», — написал актер.

В приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух, в связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Кроме того, по сообщениям региональных СМИ, несколько белух и косаток пропали из центра или уже погибли. Ситуация вокруг этих животных осложняется тем, что для решения их дальнейшей судьбы требуется согласование нескольких ведомств. При этом зоозащитники бьют тревогу относительно содержания в неволе косаток и белух в центре передержки, который они называют китовой тюрьмой.