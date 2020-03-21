21.03.2020
19:46
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Коронавирус

Дезинфекция от коронавируса по-якутски

В свете последних событий мэр Сардана Авксентьева распорядилась проводить дезинфекцию в подъездах жилых домов. Как это происходит, сняли видео горожане.

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Здравствуйте, вот в новостях пишут убирают подъезды, так я постоянно делаю заявки на уборку в подъезде и вчера сделала заявку и сказала , что вышло указание об дезинфекции подъездов и сегодня Жэу Строительное пришли и сделали вид что убрались. Перила грязные, почему правду не пишут как в реальности, зачем замыливать глаза и показывать, что исполняется указание мэрии. Дверь вытерли и грязь размазали лишь только мою так как я их вызвала. Снег как три недели назад с крыши скидывали до сих пор не убрали. Видео из присланного . #sakhalife #сахалайф #дезинфекция #коронавирус #коронавирус #якутск #Якутия #резонанс

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