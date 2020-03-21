Дезинфекция от коронавируса по-якутски

В свете последних событий мэр Сардана Авксентьева распорядилась проводить дезинфекцию в подъездах жилых домов. Как это происходит, сняли видео горожане.

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