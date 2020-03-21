21.03.2020
19:46
207
Коронавирус
Дезинфекция от коронавируса по-якутски
В свете последних событий мэр Сардана Авксентьева распорядилась проводить дезинфекцию в подъездах жилых домов. Как это происходит, сняли видео горожане.
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