Деятели культуры отдали дань памяти выдающемуся дирижеру Галине Кривошапко

Сегодня, 17 июня, состоялось возложение цветов к мемориальной доске советского и российского дирижёра и педагога, общественного деятеля, заслуженной артистки РСФСР и ЯАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народной артистки ЯАССР, лауреата Государственной премии РС(Я) имени П. А. Ойунского, почётного гражданина республики Галины Михайловны Кривошапко.

Художественный руководитель Филармонии Якутии, дирижер ГСО Symphonica ARTica, заслуженный деятель искусств РС(Я) Наталья Базалева, заведующий кафедрой ВШМ РС(Я) им. В.А. Босикова, профессор, заслуженный деятель искусств РФ и РС (Я), руководитель ГАС «Виртуозы Якутии» Станислав Афанасенко, заслуженный работник культуры РС(Я), обладатель знака «Гражданская доблесть», отличник образования РС(Я) Владимир Индигирский, руководитель отдела творческого планирования и концертной деятельности Филармонии Якутии, отличник культуры РС(Я) — Елена Слепцова-Тальникова и внучка Галины Михайловны Ольга посетили кладбище и возложили цветы на могилу легендарного дирижера.

Имя Галины Михайловны Кривошапко навсегда вписано в золотой фонд культурной жизни нашей республики.