Девять изданий об олонхо, презентованные на Ысыахе, поступят в библиотеки

Презентация новых больших изданий состоялась 19 июня в местности «Тyгэхтэй» на Ысыахе Олонхо. Участие в презентации принял министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Как рассказал министр, новые издания, тираж каждого из которых составляет от 200 до тысячи, поступят в библиотеки Якутии и будут доступны для всех желающих изучать олонхо.

— Выпуск этих девяти изданий был приурочен к столетию образования ЯАССР, а также проведению Ысыаха Олонхо в Верхневилюйском улусе. Выпуск одного из них – «Хабытта Бэргэн» был профинансирован правительством республики при поддержке главы республики Айсена Николаева. Был проделан огромный труд ученых, сотрудников АГИКИ, Вилюйской библиотечной системы для сбора, отслушивания архивных аудио записей из фондов НВК Саха, перевода в текст. Остальные издания были профинансирвоаны Вилюйским улусом. Подобная практика становится доброй традицией. В прошлом году в Олекминском улусе тоже были выпущены тексты олонхо, которые оставили нам олонхосуты, жившие на этой территории. В этом году эту практику продолжил Верхневилюйскуй улус, — рассказал министр.

Книги станут прекрасным подарком всем читателям библиотек республики, в т.ч. национальной библиотеки, будущим поколениям.