Целых девять часов отчитывалось правительство Якутии перед жителями одного из улусов

Свыше девяти часов длился отчет правительства в режиме видеосвязи перед жителями Мегино-Кангаласского района во главе с первым вице-премьером республики Дмитрием САДОВНИКОВЫМ. Всего в мероприятии приняли участие около 3 тысяч человек из 99 точек подключения, поступило более 200 вопросов.

Традиционно Садовников рассказал об итогах 2021 года и планах на текущий год. Говоря о Мегино-Кангаласском районе, он отметил достижения в сельском хозяйстве. Здесь в агропромышленном комплексе заняты 203 организации, содержится почти 19 тысяч голов крупного рогатого скота, включая более 7 тысяч коров и почти 16 тысяч лошадей.

«Мегино-Кангаласский район является одним из основных сельскохозяйственных улусов. В 2021 году на содержание племенных сельскохозяйственных животных предоставлены субсидии на 5,5 млн рублей. В Батаринском наслеге открылось отделение предприятия «Якутский скот», которое занимается селекцией якутской породы коров», — сказал первый зампред правительства.

Дмитрий Садовников подчеркнул, что в районе активно реализуется программа комплексного развития сельских территорий, на которую в целом по Якутии в прошлом году из федерального и республиканского бюджетов направлено 1,7 млрд. рублей.

«В рамках программы создаются инфраструктурные объекты, внутрипоселковые газовые сети введены в селе Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса. Ведется жилищное строительство, в селе Хаптагай построен четырехквартирный жилой дом. По этой же программе строятся дороги местного значения. К примеру, в ноябре 2021 года введена подъездная автомобильная дорога к селу Хоробут. Она соединяется с региональной трассой «Мюрю», идущей от села Майя до Борогонцев», — констатировал он.

На отчете представители всех муниципальных образований смогли задать волнующие вопросы и получить ответы от представителей органов государственной исполнительной власти. Традиционно лидировали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального комплекса. На территории улуса находятся 72 котельные, в том числе 63 — ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Как отметил Садовников, с 2012 по 2021 годы по инвестиционной программе ГУП «ЖКХ РС (Я)» в Мегино-Кангаласском улусе построено и реконструировано 18 котельных общей мощностью 73,1 МВт. На эти цели предприятие направило свыше 378 млн. руб. Темпы строительства котельных будут ускорены. По этой же программе до 2023 года новые котельные планируется построить в селах Беке, Суола-Морук, Тарат, Бырама. Общий объем капитальных вложений составит почти 230 млн рублей.

Продолжая тему ЖКХ, он сообщил, что по проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в Мегино-Кангаласском районе проведут работы на объектах централизованного водоснабжения в поселке Нижний Бестях.

Волнует жителей и строительство дорог. Мегинцы подняли вопрос асфальтирования автодороги «Мюрю» из-за сильного запыления в летний период. По словам первого замминистра транспорта Сергея Владимирова, на данный момент проектно-сметная документация находится на стадии экспертизы.

«Деньги у нас уже предусмотрены, будет двухгодичный контракт с завершением в следующем году. В этом году на данный участок зарезервирован 51 миллион рублей. Как получим экспертизу, начнем реализацию проекта», — сообщил Владимиров. Он уточнил, что асфальт проложат на повороте от села Майя.

Напомним, что отчет правительства региона в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации проходит в онлайн-формате – на каналах Якутия24, НВК «Саха», а также через видеосвязь.