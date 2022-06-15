15.06.2022
21:13
422

Якутия

Видео: Девушки в якутских костюмах на ПМЭФ — ТАСС

Телеграм-канал ТАСС разместил видео: «Девушки в национальных костюмах на стенде Минвостокразвития РФ на ПМЭФ».

Фото: тгкТАСС
Источник: тгк ТАСС

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