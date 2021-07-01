Девушки спасали утопающего, а парни стояли и смотрели

1 июля руководители Госкомобеспечения РС(Я) и Службы спасения РС(Я) наградили девушек, спасших 27 июня утопающего в районе городского пляжа.

«Не каждый человек может молниеносно принять правильное решение и по зову сердца прийти на помощь в любую минуту. Хочу выразить слова благодарности вам и вашим родителям — они хорошо воспитали вас, дали правильные ориентиры в жизни», — обратился к Дайаане Поповой председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков и вручил отважной девушке Почетную грамоту Госкомобеспечения РС(Я), памятный подарок, а также передал ее сестре Валерии Поповой Благодарность Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) и сувенир.

Начальник Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» Михаил Шестаков отметил: «Дайаана в 2019 году прошла обучение в АНО ДПО Учебный центр «Спасатель» по программе «Волонтер-спасатель» в рамках проекта «Найти — значит, спасти!», в обучении принимали участие наши специалисты, в частности — спасатель 1 класса Службы спасения РС(Я) Борис Середа. Полученные навыки пригодились в трудную минуту, молодец, не растерялась, проявила все нужные качества настоящего спасателя! От имени Службы спасения республики хочу пожелать также профессионально действовать всегда в сложных ситуациях!»

Руководитель Службы спасения РС(Я) вручил девушке и ее сестре благодарственное письмо, памятную статуэтку — символ спасателя и форменные футболку Службы спасения Якутии и головной убор — как символы их оперативности и профессионализма.

Дайаана Попова окончила Горный институт СВФУ в 2020 году по специальности «Техносферная безопасность», имеет диплом по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Валерия Попова – студентка третьего курса физико-технического университета.

27 июня прогуливаясь по пляжу, девушки услышали крики о помощи, Дайаана, не раздумывая, бросилась в воду и вытащила утопающего в состоянии алкогольного опьянения на берег, ей помогала сестра.

«Он заплыл достаточно далеко и, двигаясь с ним к берегу, в какой-то момент я стала понимать, что силы меня оставляют. Тогда я крикнула стоявшим на берегу парням: «Помогите мне!», но они продолжали молча смотреть, на помощь ко мне прибежала лишь Валерия. Мы вдвоем через силу смогли его вытащить, так как это был крупный мужчина. Потом придали ему устойчивое боковое положение и он, придя в себя, захрипел», — вспоминает Дайаана. Она с детства любит спорт, в школе серьезно занималась легкой атлетикой.

Их дядя Анатолий Протопопов, много лет отдавший пожарной охране республики, отмечает, что девушки с детства умеют плавать и придерживаются здорового образа жизни: «Им пришлось рано повзрослеть, они очень ответственные девочки. Мы все очень ими гордимся и желаем им успехов в жизни и всего доброго!»