Девушки разных национальностей Якутии блеснут на конкурсе «Этнокраса»

1 ноября в Якутске состоится Второй межнациональный конкурс красоты и таланта «Этнокраса». Его участницами станут 15 девушек разных национальностей. Все они энергичные, креативные, яркие представительницы современной молодежи многонациональной Якутии, но главное, что объединяет красавиц — это любовь к своему народу, знание истории своих предков.

Ирина СТРЕКАЛОВСКАЯ, руководитель Центра национальных культур Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, организатор конкурса:

— Конкурс посвящен Году консолидации в Республике Саха (Якутия), 25-летию Ассамблеи народов Якутии и открытию 40-го творческого сезона Дома дружбы народов. Девушки представят культуру, традиции и обычаи своих народов. Зрителей ждут творческие номера девушек, дефиле в национальных костюмах и большая культурная программа. В финале участницы исполнят песню из репертуара Галины НЕНАШЕВОЙ «Любите Россию».

В числе конкурсанток – представительницы якутского, русского, дагестанского, армянского, таджикского, цыганского, коренных народов Севера, а также русскоустьинцев и потомков государевых ямщиков.

Начало в 18:00 в ДДН им. А.Е. Кулаковского

Цена билетов 200 руб.

Касса 32-82-96