27.11.2022
23:03
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Конкурс
Девушки Горного улуса прошлись по подиуму в купальниках
Вчера участницы улусного конкурса красоты «порвали» село Бердигестях. Кульминацией конкурса стало дефиле в купальниках, которое вызвало восторг не только у мужской части аудитории. Дефиле в купальниках в стиле Victoria’s Secret — наряды изготовлены руками участниц.
«Мисс Горный — 2022» -стала Виолетта Максимова.
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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