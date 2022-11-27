27.11.2022
23:03
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Конкурс

Девушки Горного улуса прошлись по подиуму в купальниках

Вчера участницы улусного конкурса красоты «порвали» село Бердигестях. Кульминацией конкурса стало дефиле в купальниках, которое вызвало восторг не только у мужской части аудитории. Дефиле в купальниках в стиле Victoria’s Secret — наряды изготовлены руками участниц.

«Мисс Горный — 2022» -стала Виолетта Максимова.

Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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