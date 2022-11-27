Девушки Горного улуса прошлись по подиуму в купальниках

Вчера участницы улусного конкурса красоты «порвали» село Бердигестях. Кульминацией конкурса стало дефиле в купальниках, которое вызвало восторг не только у мужской части аудитории. Дефиле в купальниках в стиле Victoria’s Secret — наряды изготовлены руками участниц. «Мисс Горный — 2022» -стала Виолетта Максимова.

Фото: Соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх