Девушка уснула в ожидании друга, а потом…

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка с заявлением о краже сотового телефона. Потерпевшая пояснила, что пришла в кофейню к своему другу, который работает там бариста. В ожидании друга она задремала, а когда проснулась, то обнаружила пропажу смартфона.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался безработный 37-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

Установлено, что подозреваемый приметил телефон, который лежал в свободном доступе без присмотра. Он незаметно похитил смартфон, а затем покинул помещение.

Похищенное мужчина сбыл на запчасти, выручив за них 1000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.