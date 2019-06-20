Девушка собрала у себя дома компанию: итог печальный

В дежурную часть ОМВД России по Томпонскому району Якутии обратилась жительница п. Хандыга с заявлением о краже золотого кольца.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказалась ранее судимая 26-летняя знакомая потерпевшей.

Выяснилось, что в день происшествия потерпевшая собрала у себя дома компанию. Молодые люди весь вечер распивали спиртные напитки. Подозреваемая находилась в числе гостей. Она заметила, что на холодильнике лежит золотое кольцо, и решила его похитить. Воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры заснула, злоумышленница похитила кольцо и ушла. Чужое имущество женщина обменяла в магазине на спиртные напитки и продукты питания.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.