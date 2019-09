Девушка со снежными ресницами снялась в стиле ню

View this post on Instagram

Почти неделю я решалась выставить эти фото или нет, но решила, что Нет ничего более естественного чем твоё тело и мне они нравятся🌱 Твоё тело-это не стыдно🤭 Моя работа научила меня не стесняться🤭 а ещё она научила четко определять размер человека😌 без этого уже никак. Работа научила не делить тела на красивые и не красивые. Они ваши и самое главное чтоб вам в своих телах было комфортно. Всё остальное не имеет для меня никакого значения😌 (Но по опыту скажу, что единицам комфортно в своих телах, единицы чувствуют себя легко и свободно) Я в тоже время пытаюсь как-то передать это клиенткам, что ваше тело, это только ваше тело и никто из вне не должен влиять на вас и на то, как вы должны выглядеть😌 Общество навязало нам скрывать себя за кучей одежды, не позволять себе даже плечей иногда приоткрыть🤭 Закрыть локти, грудь, спину, колени, плечи😭 Закрыть шрам, татуировку, оцарапанную коленку😭 Вены видно-плохо, ключиц не видно-плохо, кости торчат-плохо. Закрыть. Закрыть. Закрыть. Чтоб никто не видел кусочка твоего тела. А то стыд то какой😭 Но ведь нет ничего более естественного чем ваше тело. И когда каждый это поймёт, ему захочется чтоб тело было красивым😌 Ну а степень его красоты у каждого своя. А ещё тело-это показатель вашего здоровья. Про это не забывайте, прошу.