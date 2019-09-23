23.09.2019
10:23
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Судебная хроника

Девушка-риэлтор предстанет перед судом в Якутске

Прокуратура г.Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 25-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

                Установлено, что  обвиняемая  по договору гражданско-правового характера оказывала одному из обществ с ограниченной ответственностью услуги специалиста по продажам недвижимости без полномочий принимать денежные средства у физических и юридических лиц, предназначенных для Общества.

                Несмотря на отсутствие полномочий, обвиняемая приняла у участника долевого строительства, заключившего договор с Обществом, денежные средства в общей сумме  1000000 рублей и выписала ему квитанцию об оплате. Впоследствии денежные средства в кассу застройщика не передала, распорядившись ими по своему усмотрению.

                Ранее в октябре 2017 года обвиняемая приговором суда признана виновной в совершении аналогичного преступления с назначением наказания в виде условного лишения свободы и находится на испытательном сроке.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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