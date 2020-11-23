Девушка пострадала в аварии в центре Якутска

В Якутске и его пригородах зарегистрировано 16 ДТП с материальным ущербом, из них в одном ДТП один человек травмирован. Сводка ГАИ за выходные.

В субботу, 21 ноября, около 2-х часов дня водитель 1984 г.р. управляя автомобилем «Тойота Аллион» и двигаясь по ул. Лермонтова, на перекрестке улиц Лермонтова и Короленко при повороте налево не предоставил преимущество автомашине “Тойота Ипсум” под управлением водителя 1967 г.р., следовавшей со встречного направления, в результате совершил с ней столкновение.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи, осмотрела и диагностировала у пассажирки 1981 г.р. автомашины «Тойота Аллион» различные ушибы, подвывих шейного отдела позвонка, назначено лечение.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.