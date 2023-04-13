Девушка-оленевод презентовала свой проект на Стартап-туре

Девушка-оленевод Раиса Ильинова вместе с творческим объединением «Кындыкан» приняла участие в Стартап-туре фонда «Сколково», прошедшем в креативном кластере «Квартал труда». Команда представила экспозицию «Резиденция Кындыкан» в новом треке «Технологии креативных индустрий в инновационных проектах».

На церемонии открытия выставки принял участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации и куратор в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Экспозиция – результат слаженной работы многих людей, с радостью поддержавших и реализовавших креативные идеи творческого объединения «Кындыкан». Также в составе делегации – мастерицы из женского клуба «Хярму Хэден», участницы общественной женской организации «Северянка», волонтёры из Студенческого Совета Общежития МВО «S.I.D», создавшие инсталляцию «Загляни в душу Севера». Особой популярностью у гостей выставки пользовались VR-очки, показывающие стойбище и оленей Раисы в реальном времени.

Напомним, что оленей ей подарили супруги Карамзины – последние оленеводы села Нелькан Хабаровского края, узнав о её желании продолжить дело своего деда и об инновационном подходе – цифровых технологиях в оленеводческом хозяйстве. На днях она привезла оленей в Якутию и уже совместно с командой «Кындыкан» начала процесс реализации первого цифрового оленеводческого стойбища.

По итогам выставки обсуждены возможности совместной работы в ближайшем будущем с компаниями «Хоту Тент», «МилаМакс Плюс», а также с другими резидентами Технопарка Якутия.