Девушка из Якутии отправилась за оленями в Нелькан

Раиса Ильинова и её команда благополучно доехали до Нелькан. Об этом она сообщила по спутниковой связи.

Накануне она вместе с Евгенией Николаевной Карамзиной, которая дарит ей 25 своих оленей, выехала в долгий путь на автотранспорте. Вместе с ними отец Раисы и сопровождающий.

Дорога не обошлась без приключений, колёса машины застряли во льду. Ледовый плен длился всю ночь. МЧС сообщила попутным большегрузам золотодобывающей компании, они прибыли на подмогу ближе к утру и вытащили машину. Сейчас Раиса и Евгения Николаевна с командой благополучно доехали до Нелькан.

Напомним, что в эти дни история девушки-оленевода и приезда Евгении Николаевны Карамзиной – последнего оленевода из села Нелькан Хабаровского края в Якутск стала главной инфоповесткой республики. За три дня они вместе успели встретиться с различными структурами и ответственными лицами.

«36 лет назад, в 1987 году, мы с супругом делились своими опасениями в документальном фильме «Северный Талисман» о том, что без новых подходов оленеводство исчезнет, и к сожалению наши слова оправдались, в Нелькане мы последние оленеводы… Сегодня Раиса начинает воплощать в реальность возрождение оленеводства и мы верим в её проект!», — комментирует мотив дарения оленей Евгения Карамзина.

Буквально за пару часов до выезда из Якутска команда лично представила проект перед послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председателем Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николаем Корчуновым.

«Евгения Карамзина – не простая бабушка, как подумали многие. Это очень продвинутая женщина, которая покруче многих нас. Она умеет пользоваться всеми современными инструментами, зарегистрирована в социальных сетях, и даже знает, что такое инвестирование в криптовалюту. Это доказывает, что она очень умная и прогрессивная современная Северная женщина. Также Евгения Николаевна была главным инициатором движения против строительства метанового завода возле Нелькана, благодаря усилиям тёти Жени земли не были тронуты», — подчеркнула Раиса Ильинова.

В эти дни наша отважная землячка забирает 25 оленей и двинется обратно в путь, в родной Якутск.

Автор: Валерия Степанова