Девушка, играющая на площадях, дает концерт в Сахацирке

9 апреля, в Малом зале Государственного цирка Якутии в рамках проекта «Бенефис на Бис!» состоится творческий вечер удивительной и талантливой скрипачки Елены Березовской.

По задумке организаторов новый проект«Бенефис на Бис!» станет местом встречи с талантливыми артистами и музыкантами нашей республики. Время от времени мы будем публиковать статьи и знакомить зрителей с жизнью и творчеством героев проекта. Уже в эту пятницу в 19.00 Малый зал Государственного цирка приглашает вдохнуть энергию музыки. Первый «Бенефис на Бис!» пройдет под девизом «Чувственность в каждой ноте». Героиня вечера, солистка Государственной Филармонии Елена Березовская представит популярную классику и легендарные хиты от Вивальди до Майкла Джексона. В программе задействованы друзья артистки – Дарья Лаврова, хомусист Георгий Ча5ылхан, будет отыграно несколько совместных номеров с артистами цирка.

Перед гостями выступит кавер-группа «Самое время» — это новое имя на музыкальной арене Якутска, команда профессионалов, исполняющих танцевальные хиты в живом звучании.

Партнер первого вечера «Бенефис на Бис!», ювелирная компания «Саха Таас» представит выставку-продажу своих изделий. Гостей ждут сюрпризы в виде подарочных купонов и специальные праздничные скидки.

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Телефон кассы: 735 — 537

Кто эта рыженькая и откуда она родом?

Горожанам Елена Березовская знакома, как девушка с огненно-рыжими волосами, играющая на площадях шедевры современной музыки. В творческой среде Елена зарекомендовала себя как профессионал дела, с огромным репертуаром и готовый на самые смелые эксперименты. Зрителю же всегда интересно узнать о медийном человеке чуть больше, чем известно. В преддверии концерта мы решили записать интервью с первой героиней проекта «Бенефис на Бис!» Еленой Березовской.

Итак, эта талантливая девушка родом из Ленска. Из четверых детей она самая старшая и творческая, вся в маму — учительницу начальных классов, большую любительницу игры на гитаре, фортепиано и баяне. В пять лет родители отдали ее в музыкальную школу. Здесь маленькую Лену с распростертыми объятиями встретила невероятно преданная музыке, первый учитель Лилия Ивановна Исмилова. За семь классов Лена овладела игрой сразу на двух инструментах – фортепиано и скрипке. К подростковому возрасту девочка уже определилась с будущей профессией, и в 14 лет уехала с бабушкой в Новосибирск, поступать в музыкальный колледж. Примерно через год везде по стране подскочили цены, семья столкнулась с финансовыми трудностями, к тому же несовершеннолетней студентке с бабушкой отказали в общежитии. Было принято решение ехать в Якутск. Артистка говорит, судьба сама направила ее в Высшую школу музыки Якутии имени В.А. Босикова. На одном из конкурсов ее уже приглашали в ВШМ, но тогда родители не рискнули отправить ребенка в другой город с проживанием в интернате.

Путь к виртуозам и вкус финансовой независимости

Елена Березовская была принята в класс замечательного педагога, заслуженного деятеля искусств России и Республики Саха (Якутия) Станислава Максимовича Афанасенко. Как вспоминает наша героиня, первый год в Высшей школе музыке был непростым. Дело в том, что у каждого педагога своя школа. Елене пришлось практически заново учиться держать скрипку, играть по пустым струнам, перестраивать руки.

После двух лет обучения студентка Березовская поступила на стажировку, а затем вошла в состав Государственного ансамбля скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии». Это было время профессионального роста, множества выступлений и, конечно же, гастролей по всему миру. За семь лет работы в «виртуозах» артистка побывала в Эквадоре, Чили, Колумбии, Китае и многих других странах, городах России.

Вместе с тем работа в ансамбле дала молодой артистке почувствовать, наконец, некоторую финансовую независимость. На радостях Елена первым делом съезжает из Канадской деревни в Якутск. Став хозяйкой съемной квартиры, девушка обзавелась котенком с прилагающимися к нему чувством уюта и комфорта. Однако идиллия длилась недолго. Спустя какое-то время, в силу банальной экономии, пришлось возвращаться в интернат. А здесь, разумеется, строгий запрет на какие-либо самовольства, тем более на домашних животных. «Я решилась и взяла котенка с собой. Кое как мы выдерживали ежевечерние рейды. Но с природой не поспоришь и весной его заметили. В учебной части мне поставили ультиматум — или кот, или съезжай с комнаты», — делится приключениями Елена. Расстаться с любимцем сил не нашлось, и артистка выбрала второе.

Виртуоз неформал или уличный музыкант?

Начиная с 2017 по 2018 годы Елена Березовская плавно сменяет место работы и теперь она солистка Государственной Филармонии Якутии имени Г. М. Кривошапко. На новом месте у артистки появилось чуть больше свободного времени, которое она с удовольствием тратит на музыкальные эксперименты. «С детства мечтала играть в эстрадном оркестре, аккомпанировать поп-исполнителям. У нас в Якутске не так часто это удается, и я решила сама начать создавать каверы (cover version — новое исполнение существующей песни), это сейчас очень популярно», — говорит артистка.

Классика не всем понятна, считает Елена и признается, что вне работы ей нравится играть тему близкую народу, так называемую «качевую», заводную музыку. «Я постоянно нахожусь в творческом поиске, много слушаю, роюсь в интернете, экспериментирую со сценическими образами. Как и многим артистам, мне хочется быть разной, необычной, где-то даже эпатажной и интересной слушателю», — продолжает свой рассказ артистка.

Поиски нового привели к идее выступать на площадях. Первое лето Елену поддерживал коллега, музыкант Дмитрий Шугушев. Местом выступлений ребята выбрали людную площадь Ленина. Раз в неделю в выходной здесь проходил их часовой концерт, играли на классических инструментах, собирая вокруг себя довольных слушателей. Такой подход дал свои результаты, отмечает артистка. На площади она завела новые знакомства, стали приглашать на частные выступления, корпоративы и другие мероприятия. «Был такой ажиотаж. Нас снимало телевидение, брали интервью, хотя на самом ничего невероятного не произошло. Все так играют, и мы вышли. Как говорится, совместили интересное с полезным – весело и не пусто. Знали бы, что будет такой отклик, сделали это раньше», — вспоминает Елена. С приходом осени выступления на площади закончились.

Очень часто все новое воспринимается с опаской и недоверием. Так и Елена столкнулась с критикой, негативными комментариями, в некоторых профессиональных кругах прослыла как уличный музыкант. Несмотря на не всегда лестные отклики, артистка решила продолжить нарабатывать репутацию — стала активно вести соцсети, сотрудничать с ресторанами и залами города. «Первое время играла бесплатно или за самую минимальную оплату. С тех пор прошло три года, как музыкант я стала более узнаваема, выросли гонорары, и я рада возможности совмещать работу в филармонии и развиваться в других направлениях», — признается красавица скрипачка.

Встреча с будущим мужем и новый инструмент

31 декабря 2018 года после череды концертов и выступлений Елена с подругами отправилась отдыхать. Встречать наступающий год девчонки решили в одном из клубов Якутска. В ту знаковую ночь Николай находился на рабочем месте, у диджейского пульта. Вот как вспоминает Елена эту встречу: «Новогодняя ночь, танцы, вокруг веселье и радость, загадывание желаний… и вдруг я замечаю такое доброе, знакомое лицо. Раньше по работе мы часто пересекались, но не были знакомы. А тут как-то получилось, что даже обменялись номерами и продолжили общение». В прошлом году ребята сыграли свадьбу.

В своем супруге Елена нашла родственную душу. Николай оказался очень творческим человеком, на удивление хорошо разбирающимся в музыке. Он во всем поддерживает свою половинку — будь то выступления на площадях – обклеивает чехол инструмента афишами, креативно отвечает за техническое оснащение, преданно ждет с гастролей, решает бытовые проблемы.

Благодаря мужу она освоила электроскрипку, которую раньше откровенно побаивалась. Воспитанной как классический музыкант Елене хорошо запомнилась давняя «страшилка», что однажды, овладев электроскрипкой, можно разучиться, играть на классической. На деле все оказалось проще. Елена Березовская продолжает одинаково вдохновенно играть как на акустической, так и на электроскрипке, экспериментирует и являет собой гармоничное сочетание красоты и таланта.

Не пропустите встречу с очаровательной, виртуозной скрипачкой! Ждем вас 9 апреля, в 19.00 в Малом зале Государственного цирка Якутии на вечере «Бенефис на Бис!» Елены Березовской.