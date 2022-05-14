Девушка 17 лет без шлема за рулем мотоцикла попала в ДТП — изувечено лицо…

13 мая около 14 часов дня в с.Хоробут по ул. Карла Маркса возле д.16, 61-летний водитель, управляя автомашиной УАЗ 330365, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу приближающемуся мотоциклу марки Regulmoto RM125, управляла которым 17-летняя школьница, в результате произошло столкновение. Несовершеннолетняя ученица 11 класса получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану нижнего века левого глаза, множественные переломы костей лица.

С полученными травмами несовершеннолетняя мотоциклистка была госпитализирована в Мегино-Кангаласскую ЦРБ. Ей было назначено стационарное лечение.

Установлено, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, школьница не имеет права управлять мототехникой, да и шлема у юной мотоциклистки не было. Мотоцикл помещен на штрафстоянку. Несовершеннолетняя села за руль мотоцикла с разрешения матери.



В автомобиле УАЗ водитель находился один. Он не пострадал.

К счастью, в результате ДТП девушка осталась жива, хоть и получила травмы, последствия которых, возможно, будут давать о себе знать всю оставшуюся жизнь. А ведь все могло закончиться куда более печально: только в прошлом году на дорогах республики в результате ДТП с мототранспортом погибли три школьника. Думается, родители, детей которых уже не вернуть, многое бы отдали ради того, чтобы отмотать время назад и любыми способами не допустить подростков за руль мопеда, скутера или мотоцикла, «костьми» бы легли на пути у своих чад, чтобы спасти им жизнь и не допустить трагедии…

Уважаемые мотоциклисты! Будьте предельно внимательны при движении; соблюдайте скоростной режим и правильно выбирайте скорость движения своего железного «коня»! Уважаемые водители! Помните – мотоциклисты малозаметны из-за своих небольших габаритов и высокой динамики, а также хорошо помещаются в мертвые зоны зеркал. Столкновение с мотоциклом – в большинстве случаев приводит к тяжелым увечьям или гибели мотоциклиста.