Девочки-подростки узнали о женском здоровье

В республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для слабослышащих и слабовидящих детей состоялась встреча врача акушера-гинеколога Дианы Петровой с девочками в возрасте 12 -18 лет. Они поговорили о женском здоровье.

Диана Демьяновна рассказала девочкам о личной гигиене и об изменениях в организме, которые происходят в предпубертатный и пубертатный период. Кроме этого, в доступной форме врач рассказала об особенностях женской анатомии и физиологии, остановилась на различиях между мальчиками и девочками, затронула тему беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Предупредила об опасности гепатита, вируса паппилломы человека и раке шейки матки, о бактериях и болезнях, которые могут привести к бесплодию, о важности индивидуальной защиты и средствах предохранения, и многом другом.

«Когда вы подрастете и у вас появится молодой человек, не бойтесь попросить его сдать анализы, чтобы обезопасить себя от опасных заболеваний. Такие справки – это не факт вашего недоверия, а ваша ответственность перед собой и своим здоровьем, а значит, и перед своей будущей семьей», — подчеркнула врач-гинеколог.

Встреча прошла в непринужденной обстановке. Девочки, не стесняясь, задавали вопросы врачу, на которые она отвечала так, чтобы ее могли понять девочки-подростки.

Алена Атласова, координатор партийного проекта «Крепкая семья» отметила, что такие разговоры должны вестись с детьми в каждой семье. И чем раньше они начнутся – тем лучше. «Почему выбор пал именно на коррекционную школу-интернат? Потому что здесь, в основном, учатся и живут в интернате девочки и мальчики из районов республики. Кстати, это не первая наша встреча с учащимися школы-интерната – недавно состоялся разговор врача-уролога с мальчиками. С ними сейчас нет рядом мам и пап, старших сестёр и братьев, и им просто некому задать щепетильные вопросы. И эти встречи – не разовая акция, мы планируем провести такие мероприятия и в других школах».

Мероприятие прошло под эгидой Года здоровья в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». Поскольку в школе обучаются дети с проблемами со слухом, встреча с врачом прошла при помощи сурдопереводчика.