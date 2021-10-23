Девочка со стаканчиком снова в «Голосе»

Семнадцатилетняя якутянка Арина Данилова, прославившаяся в первом сезоне вокального шоу талантов «Голос. Дети» на «Первом канале», спустя восемь лет приняла участие в десятом сезоне взрослого «Голоса», передает телеканал «Якутия 24».

Она исполнила ту же песню «Quizás, quizás, quizás» под аккомпанемент бумажного стакана, с которой в 2013 году прошла слепые прослушивания в детском аналоге проекта.

Кроме того, певица Пелагея, одна из наставниц шоу, узнала «девочку со стаканчиком» и повернулась к ней первой.

«Ты понимаешь, что я узнала стаканчик, а потом я услышала то, что меня поразило еще в детском “Голосе” – твое произношение “quizás”: так вкусно, так фирменно», – сказала куратор.

Из четырех членов жюри Арину Данилову в свою команду позвали двое – Пелагея, которая была наставницей якутянки в «Голос.Дети», и Леонид Агутин. В итоге она выбрала команду второго.

Арина Данилова родилась в Якутске, а в возрасте четырех лет переехала в Москву. Сейчас ей 17 лет, в декабре певица отметит совершеннолетие. Арину Данилову называют в числе самых популярных детей-блогеров России – на ее YouTube-канал подписаны 2,4 миллиона человек, а на страницы в социальных сетях – более миллиона человек.