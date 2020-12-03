Девочка-подросток долетела из Якутска до Грозного

Пропавшая 16-летняя жительница Якутии нашлась в аэропорту.

В полицию обратились родные. Пропавшая является трудным подростком, состоит на учёте в ПДН и не впервые уходит из дома.

Полицейские обнаружили ее в аэропорту. Как выяснилось, она познакомилась в социальных сетях с парнем, который пригласил её в гости. Девушка сначала добралась на попутных машинах из родного района до Якутска, а затем через Москву долетела до Грозного, где встретилась с парнем. Подросток возвращена в семью.

Тем временем, в Нерюнгринском районе ушли из дома 12-летняя и 13-летняя девочки.

В дежурную часть полиции обратился родной отец 12-летней девочки, который сообщил о том, что вторые сутки дочка отсутствует дома. Как выяснилось, родители без вести пропавшей разведены, и девочка проживает с матерью и отчимом. При этом ни родная мать, ни отчим в полицию не обратились. Тревогу забил родной отец, когда узнал о пропаже дочери.

На следующий день после поступления заявления полицейскими было установлено местонахождение девочек. Как выяснилось, подруги были всё это время вместе и ночевали у своих друзей.

Мать 13-летней девочки не обращалась в полицию и узнала о том, что её дочь нашли, от сотрудников полиции. В отношении обоих родительниц составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Заставил поволноваться свою бабушку и 13-летний подросток из Вилюйского района, который не пришел домой. Местонахождение без вести пропавшего было установлено в Якутске. Как выяснилось, подросток с друзьями за короткое время успел доехать из района в столицу республики.