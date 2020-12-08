Девочка из Якутии сбежала в другой регион

Большому риску подвергают себя граждане, уходящие из семьи в неизвестном направлении в силу злоупотребления алкоголем.

В течение 20 дней не давала о себе знать 47-летняя жительница Якутска. Местонахождение ее было установлено оперативниками МУ МВД России «Якутское». Выяснилось, что разыскиваемая злоупотребляет алкоголем.

По той же причине ушла из дома 67-летняя женщина. Через неделю она была разыскана участковым уполномоченным полиции отдела полиции №2.

35-летний житель Якутска был установлен по месту жительства случайных знакомых. Мужчина также любитель горячительных напитков.

При аналогичных обстоятельствах был установлен без вести пропавший 53-летний житель г. Нерюнгри.

К чрезвычайным происшествиям приравниваются сообщения о без вести пропавших детях. Чаще всего следствием таких поступков являются конфликты в семье.

В социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Якутске помещен 17-летний подросток. К счастью, инспекторы ПДН за несколько часов установили его местонахождение после ухода из дома. Выяснилось, что у молодого человека возник конфликт с отцом. В центре он будет находится до приезда матери из командировки.

Более длительное время отсутствовала дома 16-летняя девочка из Алдана. Местонахождение несовершеннолетней установлено в Благовещенске. Сейчас несовершеннолетняя находится дома. Свои частые уходы объясняет непониманием в семье.

Уважаемые родители, полиция предупреждает о вашей личной ответственности за несовершеннолетних детей. Не допускайте возникшие конфликты в семье до крайностей.