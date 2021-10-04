04.10.2021
10:26
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Спорт

Девочка из Якутии потрясла Петербург

Юная девочка-борец Варя Явловская из села Бетюнцы стала призером в Санкт — Петербурге.

Ученица второго класса Бетюнской средней школы Варя Явловская завоевала бронзовую медаль по вольной борьбе на открытом первенстве СК «Легион» в Санкт-Петербурге, сообщает @namsadm_official.

Варя занимается вольной борьбой уже два года и на этих соревнованиях показала свой бойцовский характер: так она, проигровая со счетом 0:8, в итоге выложила противника на лопатки (туше) и одержала чистую победу!

Тренирует Варю Владислав Геннадиевич Бандеров, учитель физкультуры Бетюнской средней школы.
Поздравляем маленькую спортсменку и желаем дальнейших успехов!

Фото: instagram.com/vladislavbanderov/
Источник: Пресс - служба МО "Намский улус"
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