Девочка из Якутии потрясла Петербург

Юная девочка-борец Варя Явловская из села Бетюнцы стала призером в Санкт — Петербурге.

Ученица второго класса Бетюнской средней школы Варя Явловская завоевала бронзовую медаль по вольной борьбе на открытом первенстве СК «Легион» в Санкт-Петербурге, сообщает @namsadm_official.

Варя занимается вольной борьбой уже два года и на этих соревнованиях показала свой бойцовский характер: так она, проигровая со счетом 0:8, в итоге выложила противника на лопатки (туше) и одержала чистую победу!

Тренирует Варю Владислав Геннадиевич Бандеров, учитель физкультуры Бетюнской средней школы.

Поздравляем маленькую спортсменку и желаем дальнейших успехов!