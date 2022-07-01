Девиз МИИ-2022: Находить друзей через науку!

Торжественное открытие II Международных интеллектуальных игр в Доме дружбы народов имени А. Е.Кулаковского началось с представления символа Игр – священной птицы стерх. Участников из 17 зарубежных стран и 16 регионов страны приветствовал глава Якутии Айсен Николаев.

«Наука принадлежит всему человечеству, и только благодаря совместным усилиям, объединяясь, мы можем сделать ее плоды фундаментом будущего. Именно с такой целью в свое время были задуманы Международные Интеллектуальные Игры – для создания международного сообщества молодых исследователей через совместные научные проекты и эксперименты. Именно об этом гласит девиз Игр: «Находить друзей через науку», – сказал руководитель региона.

Как отметил Айсен Николаев, для него, выпускника физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, абсолютным и незыблемым является ценность научного познания, значимость научных открытий как двигателей прогресса, которому нет преград.

«Замечательно, что никаких преград не существует и для вас, ребята. Вы смело продвигаете свои идеи – в робототехнике, искусственном интеллекте, дополненной реальности. И я надеюсь, что, став лидерами технологического прорыва, вы будете помнить, что свой первый важный шаг сделали в Якутии, в России», — подчеркнул глава.

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«Предваряя это событие и в связи с 105-летием со дня рождения народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева в знак благодарности ему как человеку, который внес огромный вклад в развитие школьного образования страны в целом, я сегодня подписал решение о присвоении его имени международной олимпиаде «Туймаада»», – объявил глава республики.

Айсен Николаев вручил памятную табличку о присвоении имени народного учителя СССР, инициатора и вдохновителя физико-математического движения в республике Михаила Алексеева Международной олимпиаде школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике министру образования и науки Ирине Любимовой.

К участникам церемонии с напутствием обратился первый президент республики Михаил Николаев. Также по видеосвязи молодых интеллектуалов поздравили космонавты – Герои России Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

Поднятие официального флага возвестило о начале II Международных интеллектуальных игр. В церемонии участвовали ученица 6 класса школы №5 г. Якутска, победитель Международного конкурса инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего-2022» Алина Товариштай, обучающийся Центра науки и искусства Кызылчуллу муниципалитета Бука (Измир, Турция), победитель Международного молодежного конкурса в области музыки, естественных наук, энергетики и инженерии BUCA-IMSEF 2021 Боран Думан, ученица 10 класса Университетского лицея СВФУ, серебряная медалистка Азиатско-Тихоокеанской конференции молодых ученых (APCYS 2021) Дайана Ноговицына, ученик 10 класса специализированного учебно-научного центра Уральского Федерального университета, бронзовый призер Международной олимпиады по экспериментальной физике IEPHO-2022, победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников Родион Лисин.

В течение 10 дней будут проведены XXIX Международная олимпиада школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике, Якутская исследовательская школа ЯИШ-Юниор, II Международная школьная научная конференция-конкурс Yakutsk International Science Fair и XIV Международная исследовательская школа «International Research School». В Играх примут участие очно-дистанционном формате всего 670 юных интеллектуалов из 17 зарубежных стран и 16 регионов России.

Площадки проведения II Международных интеллектуальных игр: Малая академия наук Якутии в с. Чапаево, Международная арктическая школа, Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», корпус факультетов естественных наук СВФУ.

Международные интеллектуальные игры проходят под патронатом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Северного форума, при поддержке: Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Росмолодежи, Российской академии наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, МИЛСЕТ Восток, Межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь», Высшей школы экономики, Агентства стратегических инициатив, Центра педагогического мастерства.

Организаторами являются Правительство РС (Я), Министерство образования и науки РС (Я), Малая академия наук РС (Я), Целевой фонд будущих поколений РС (Я), СВФУ им. М.К. Аммосова.