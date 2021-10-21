В Якутии планируют ввести жилищные сертификаты для детей-сирот

Законопроект, инициированный Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, по внедрению нового механизма обеспечения прав детей-сирот на получение жилья и сокращения существующей очереди, одобрен в первом чтении депутатами госсобрания Ил Тумэн.

Речь идёт о предоставлении жилищного сертификата детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей старше 23 лет на приобретение жилого помещения, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Для получения жилищного сертификата необходимо соблюсти ряд условий, свидетельствующих о социальной адаптации гражданина.

А именно, у гражданина не должно быть неснятой или непогашенной судимости, он не должен состоять в наркологическом или психоневрологическом диспансере, быть полностью дееспособным и постоянное место работы не менее 1 года, данное условие не распространяется на женщин имеющих детей до 3 лет или осуществляющих уход за ребенком — инвалидом. Кроме того, заявитель должен иметь на руках мировое соглашение с органом местного самоуправления или вступившее в законную силу решение суда об обеспечении его жилым помещением.

На сегодняшний день в списке детей-сирот, которым по закону необходимо предоставить жилое помещение, состоит 2 259 человек, из них 672 достигли 23-летнего возраста.

Новый механизм также позволит детям-сиротам приобретать жилые помещения большей площади за счёт вложения собственных и кредитных средств, а также материнского капитала.

Заявители не смогут получить выплаты напрямую, она будет перечисляться на счета застройщика (при заключении договора долевого участия), продавца (при заключении договора купли – продажи). Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения.