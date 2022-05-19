Детям с ОВЗ необходимо особое отношение

Детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо особое отношение и определенные виды занятий, такие занятия бесплатно проводит Центр единоборств в Якутске. Это стало возможным благодаря реализации городской программы «Народный бюджет — 2022».

«Народный бюджет»: Центр единоборств Якутска приглашает детей с ОВЗ на бесплатные спортивные занятия

Детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо особое отношение и определенные виды занятий, такие занятия бесплатно проводит Центр единоборств в Якутске. Это стало возможным благодаря реализации городской программы «Народный бюджет — 2022».

Управляющий Центра единоборств, президент Федерации самбо города Якутска Фархат Садыков сообщил, что для детей проводятся занятия по дзюдо, самбо, тхэквондо.

«У нас сейчас занимаются порядка 70 детей. В основном, дети с проблемами слуха. Занятия проходят 2-3 раза в неделю с индивидуальным подходом. Во время занятий мы, тренеры, следим, контролируем, координируем детей. В сентябре планируем подготовить детей и провести первое соревнование. Хотим вырастить достойных спортсменов, даже призеров параолимпийских игр, как Анастасия Диодорова, Степанида Артахинова, Алёна Дмитриева, Владимир Балынец и другие», — сказал Фархат Садыков.

В ближайшее время, Центр планирует охватить дополнительно 350-400 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Центр единоборств благодарит Окружную администрацию города Якутска и главу города Якутска Евгения Григорьева за помощь и поддержку детей-инвалидов, а также за обеспечение спортивными костюмами спортсменов Федерации самбо города Якутска.

Во время тренировки дети, ученики республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната поделились своими впечатлениями от занятий.

Петя Степанов: «Мне здесь очень нравится, тренировки проходят очень интенсивно и эффективно. У меня уже пятая тренировка. Жду соревнования».

Вова Плошенко: «Мне 11 лет, и мне очень нравится дзюдо, тренеры — профессионалы и учат нас многому. Выполняем разные приемы. На тренировки прихожу с удовольствием».

Видеоматериал: https://t.me/yakutsk_stolica/3281