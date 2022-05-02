В Якутске выписались дети, рожденные в день республики

2 мая, в Якутии состоялись торжественные выписки детей, рожденных 27 апреля – в День Республики Саха (Якутия). В этот знаменательный день в республике на свет появился 21 юный якутянин.

Из перинатальных центров г. Якутска сегодня выписались 15 малышей – 10 мальчиков и 5 девочек. Их поздравили министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова и заместитель министра Елена Теплякова. Они вручили матерям сертификаты целевого капитала «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей, а также для малышей специальный подарок главы республики А. С. Николаева — памятные серебряные погремушки, специально выпущенные для детей, рожденных в день столетия образования ЯАССР.

«Сегодняшнее мероприятие – это особенное и знаковое для всех нас событие, выписываем детей, рождённых в юбилейную для республики дату — 27 апреля. Поздравляю семей с рождением деток и желаю здоровья, семейного благополучия. Пусть юные якутяне растут здоровыми, жизнерадостными, любознательными, на радость родителям и достойными гражданами страны», — поздравила Елена Волкова.