09.12.2022
19:37
95

Якутия

Детям мобилизованных из Эвено-Бытантайского улуса помог фонд «Семья для ребенка»

Благотворительный фонд «Семья для ребенка» оказал помощь в виде продуктовых наборов семерым семьям мобилизованных из Эвено-Бытантайского района.
Во время рабочей командировки сотрудники фонда и Единого ресурсного центра Якутии обсудили с первым заместителем главы района Раисой Старостиной вопросы оказания помощи семьям мобилизованных. По ее словам, в районе ведется системная работа по всесторонней поддержке семей, все заинтересованные структуры на связи с семьями и общими усилиями решают все возникающие вопросы.


«Мы благодарим фонд «Семья для ребёнка» и Единого ресурсного центра Якутии за внимание, отзывчивость и помощь. Все наши семьи имеют иждивенцев, их дети учатся в учебных заведениях Якутска. Они заполнили необходимые документы для получения гуманитарной помощи и их детям в Якутске фонд предоставил помощь в виде продуктов», — рассказала заместитель главы.
Гуманитарная помощь осуществляется в рамках проекта «Центр развития благотворительности и добровольчества в Якутии» с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.


Фото: автора
Источник: Ольга Вешникова, директор Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх