Детям мобилизованных из Эвено-Бытантайского улуса помог фонд «Семья для ребенка»

Благотворительный фонд «Семья для ребенка» оказал помощь в виде продуктовых наборов семерым семьям мобилизованных из Эвено-Бытантайского района.

Во время рабочей командировки сотрудники фонда и Единого ресурсного центра Якутии обсудили с первым заместителем главы района Раисой Старостиной вопросы оказания помощи семьям мобилизованных. По ее словам, в районе ведется системная работа по всесторонней поддержке семей, все заинтересованные структуры на связи с семьями и общими усилиями решают все возникающие вопросы.



«Мы благодарим фонд «Семья для ребёнка» и Единого ресурсного центра Якутии за внимание, отзывчивость и помощь. Все наши семьи имеют иждивенцев, их дети учатся в учебных заведениях Якутска. Они заполнили необходимые документы для получения гуманитарной помощи и их детям в Якутске фонд предоставил помощь в виде продуктов», — рассказала заместитель главы.

Гуманитарная помощь осуществляется в рамках проекта «Центр развития благотворительности и добровольчества в Якутии» с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.



