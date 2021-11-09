Детям-инвалидам отказали в оплате проезда на лечение

На личный прием к прокурору республики Попову М.Н. обратилась жительница Верхоянского района о нарушении права на оплату проезда к месту лечения и обратно, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что дети заявительницы с учетом имеющегося у них заболевания в августе 2021 года по направлению Верхоянской центральной районной больницы проходили в сопровождении своей матери лечение в Республиканской больнице № 1 – Национальном центре медицины. Сумма затраченных ими на проезд средств составила более 111 тыс. рублей.

Впоследствии женщина обратилась в учреждение здравоохранения с заявлением о компенсации проезда к месту лечения и обратно, вместе с тем в его удовлетворении отказано в связи с отсутствием финансовых средств.

При этом районная больница имеет перед матерью детей-инвалидов также задолженность по оплате проезда, использованного ими в апреле 2021 года.

В связи с наличием задолженности по выделенным квотам Верхоянской центральной районной больницей направлено письмо в региональное Министерство здравоохранения о дополнительном финансировании, которое оставлено без рассмотрения.

По результатам проверки прокуратура республики внесла в адрес и.о. министра здравоохранения республики представление.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры республики.