Детям до 14 лет на велосипеде нельзя выезжать на проезжую часть!

ОГИБДД города Якутска напоминает юным велосипедистам правила безопасности

С началом летнего периода забот у инспекторов ГИБДД традиционно прибавляется. Причиной тому — юные велосипедисты, которые хотят почувствовать себя полноправными участниками дорожного движения. При этом в погоне за самостоятельностью и «взрослостью» дети часто пренебрегают элементарными правилами безопасности, и последствия такого поведения могут быть самыми плачевными.

По статистике за летний период прошлого года в 13 ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов 9 детей получили травмы различной степени тяжести.

С началом сезона для любителей двухколесного транспорта сотрудники Госавтоинспекции ежегодно в Парке культуры и отдыха, а также в местах проката велосипедов проводят профилактику по снижению и предупреждению ДТП с их участием. В ходе беседы они напоминают детям, родителям и взрослым Правила безопасного вождения велосипеда на дорогах, в частности напоминают о том, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть запрещается! Кататься на велосипеде нужно только в пределах пешеходных зон, то есть подальше от дорог и автомобилей. Если ребенок в сопровождении взрослых двигается на велосипеде, и по пути им нужно пересекать проезжую часть, это нужно делать только по пешеходному переходу. Переходить дорогу нужно пешком, а велосипед вести за руль, также при себе иметь средства защиты.

Аналогичные профилактические мероприятия инспекторами ГИБДД совместно с сотрудниками ПДН в этом году запланированы в мае месяце.