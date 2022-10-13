Детвора Усть-Неры рада

Благодаря реализации программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Якутии в эти дни во многих ее уголках открываются новые детские площадки для игр и занятий спортом, мини-парки, комплексные территории с расширенным функционалом, куда включены спортивные, игровые и культурные зоны.

«Это одно из прорывных мероприятий, которое мы реализуем при поддержке полпреда президента РФ в ДФО Юрия Петровича ТРУТНЕВА. Создание комфортной среды во дворах имеет колоссальное влияние на социальное благополучие в населенных пунктах. Появление благоустроенных дворовых территорий позволяет реально улучшить качество жизни людей. Все мероприятия должны быть проведены качественно и в срок», – отметил ранее глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Так, недавно в поселке Усть –Нера было завершено благоустройство одной из двух общественных территорий, включенных в программы реновации дальневосточных дворов.

В Усть-Нере наиболее активными стали жильцы 4-го дома по ул. Молодежная и домов №№ 5 и 7 по ул. Мацкепладзе. Их инициативы набрали наибольшее количество голосов и прошли конкурсный отбор. Проектно-сметная документация была разработана ООО «Архитектурное бюро «Эйгэ» в г. Якутске.

После ввода в эксплуатацию первой детской площадки, подрядчик завершает работы по благоустройству территории у многоквартирного дома на ул. Мацкепладзе.

Жители Усть-Неры отмечают, что площадка построена со вкусом, из современных материалов.

«Новая площадка красочная и вызывает очевидный интерес у малышни. Приятно видеть радостные лица ребятни. Благоустройство и строительство новых современных объектов бесспорно хорошее дело в жизни любого населенного пункта, а тем более на Крайнем Севере. Здорово, когда заботятся об удобстве людей», — говорят жители поселка Ольга КАЛЬМИНА и Анатолий БАХАРЕВ.

В целом до ноября 2022 года в республике появится 124 новые дворовые территории, из них 75 — в Якутске и 49 — в районах республики, в том числе в арктических.

Новые дворы по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» обустроят в Кобяйском, Сунтарском, Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Майском, Таттинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Амгинском, Нюрбинском, Томпонском, Оймяконском, Верхневилюйском, Нерюнгринском, Олекминском, Мирнинском, Ленском, Горном, Чурапчинском, Алданском, Вилюйском районах, в поселке Жатай и в городе Якутске.

Проекты благоустройства дворов, разработанные в Якутии, учитывают региональные климатические особенности, подчеркивают идентичность территорий.

В рамках программы все дальневосточные регионы получили средства на благоустройство дворов из федерального бюджета. В 2022 году объём федеральных средств, предусмотренных на реализацию проекта в Якутии, составляет 846 млн рублей.