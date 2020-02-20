Детство, украденное войной: Зинаида Арбатская, Геннадий Суханов

Традиционно накануне Дня защитника Отечества руководство пароходства поздравляет своих ветеранов. От имени генерального директора ПАО «ЛОРП», народного депутата республики С.А.Ларионова в гостях у ветеранов побывал главный инженер В.Л.Шадрин.

В большом коллективе Ленского объединенного речного пароходства все знают и уважают семью ветерана Великой Отечественной войны Валерия Павловича Арбатского, в победном 45-ом громившего японских милитаристов. 1 марта 2019 он умер на 93-ем году жизни. Тогда проводили в последний путь последнего участника ВОВ не только Жатая, но всего Ленского пароходства.

Зинаида Александровна Арбатская, ветеран тыла, вдова нашего ветерана всегда очень гостеприимно встречала гостей из пароходства, но сейчас без любимого мужа, с которым в согласии прожили почти 70 лет, ей очень тяжело, есть проблемы со здоровьем. 1 января Зинаида Александровна отметила 90-летний юбилей, и до сих пор с искоркой в глазах рассказывает о молодых годах, когда она, ветврач, пешком ходила по дворам и лечила домашний скот жатайцев, а это десятки километров пути в любую погоду по бездорожью.

Ветеран тыла, вдова участника ВОВ З.А.Арбатская

Семья Арбатских воспитала четырех хороших дочерей, которые всегда заботились о родителях. Сегодня с Зинаидой Александровной проживает дочь Наталья из Санкт-Петербурга, ухаживает за дорогим человеком. Арбатские – большая и дружная семья, которая пользуется среди жителей поселка большим авторитетом и уважением.

Виктор Леонидович Шадрин вручил Зинаиде Александровне качественные продуктовые наборы, поздравление от генерального директора Сергея Александровича Ларионова с пожеланиями долгих лет жизни и заверением, что Ленское пароходство всегда заботилось и будет заботиться о своих ветеранах.

Его призвание – флот и родной завод

В Год патриотизма в республике руководством пароходства решено уделить особое внимание детям войны, которые с малолетства познали все тяготы военных лет и всю жизнь отдали ЛОРПу.

Караванному капитану-диспетчеру Жатайской БТЭФ Г.В. Суханову 77 лет. Он родился 10 ноября 1942 года в д. Крестях Орджоникидзевского района ЯАССР в многодетной семье восьмым ребёнком.

— Моё детство проходило на берегу р.Лена, где я постоянно видел, как идут пароходы вверх и вниз по реке с составами и плотами и поэтому с детства мечтал управлять одним из таких пароходов. Рядом с деревней была база, где велась заготовка дров для бункеровки пароходов, рассказывает о себе Г.В.Суханов.

Образование я получал в начальной школе на якутском языке с 0 по 7-й класс. В 1959 году на пассажирском пароходе «Якутия» поехал в Якутск поступать в речное училище, но опоздал на первый экзамен. Мне посоветовали ехать в Жатай, где будто-бы есть такое же училище, даже без экзаменов. Вот так, 29 августа 1959 года, я приехал поступать в Жатайское ремесленное училище, но и здесь я опоздал. Все группы, куда я хотел попасть, были укомплектованы, а мне предложили на выбор две группы: шкипер-моторист и рулевой-столяр и я подумал, что раз в названии группы есть слово «рулевой», значит я буду управлять пароходом и поэтому поступил в группу «рулевой-столяр» и не пожалел. В навигацию 1960 года был направлен на практику на новый теплоход «Ольхон» рулевым, где капитаном был Герой социалистического труда Николай Николаевич Слобожанин, а старпомом Игорь Мефодьевич Лисовский. В 1961 году я попросил Н.Н.Слобожанина зачислить меня «рулевым» на морской буксир «Кронштадт», где, отработал два года.

Ветеран ЛОРПа Г.В. Суханов и главный инженер В.Л. Шадрин

3 июня 1963 года меня призвали на службу в армию на Камчатку. Был направлен на специальность «машинист-турбинист» атомных подводных лодок. После 9 месяцев учёбы меня определили на новостроящуюся подводную лодку с атомной энергетической установкой. Это был огромный подводный корабль, на котором проходила моя служба до 1967 года. Был демобилизован и вернулся в родной Жатай, где до сегодняшнего дня и работаю, — рассказал Геннадий Валерьянович.

За весь период работы на флоте не было ни одного случая аварии и аварийного происшествия по его вине. Геннадий Валерьянович грамотный, знающий свое дело специалист, трудолюбивый работник, требовательный к себе и подчиненным, с высокой степенью ответственности за порученное дело. Благодаря имеющемуся опыту работы и деловым качествам Г.В. Суханова, применяющего передовые методы труда на выморозочных работах, обеспечивается своевременное проведение судоремонта на предприятии. В период осеннего ледостава и весеннего ледохода, благодаря его профессионализму, грамотной расстановке судов в затоне Жатайской базы, обеспечивается полная безопасность отстоя флота.

За успешное выполнение производственных заданий, профессионализм в работе и грамотный подход к выполнению поставленных задач Геннадий Валерьянович неоднократно был награжден ведомственными, региональными и государственными наградами, депутат Верховного Совета СССР (1984-1988гг), депутат Жатайского поселкового собрания, Почетный Гражданин ГО «Жатай». За многолетний и добросовестный труд Г.В.Суханов награжден медалями «100-лет со дня рождения В.И.Ленина», «За доблестный труд» (1970г), орденом «Трудовой Славы 3 степени» (1981г), орденом «Трудовой Славы 2 степени» (1986г), Знаком отличия «Гражданская доблесть» (2012г). Геннадий Валерьянович «Специалист высшего класса», «Ударник ХI пятилетки» и в ноябре 2017 года удостоен высокого звания «Почётный работник речного флота РФ».

Виктор Леонидович Шадрин вручил от имени руководства пароходства праздничный продуктовый набор, поздравление от генерального директора пароходства с пожеланиями наикрепчайшего здоровья, семейного счастья и плодотворной работы на благо родного предприятия. С Днём защитника Отечества!