21.12.2020
14:00
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Общество

Детской инфекционной больнице сделали нужный подарок

В республике волонтеры и активисты партии продолжают помогать медикам. В поликлиники, больницы и стационары привозят средства индивидуальной защиты, продуктовые наборы и медицинское оборудование.

Депутаты фракции «Единая Россия» различных уровней с самого начала пандемии активно подключились к волонтерской работе. Сегодня, в преддверии Нового Года, депутаты ГосСобрания (Ил Тумэн) Марина СИЛКИНА и Иван ДАНИЛОВ подарили Детской инфекционной клинической больнице передвижной рециркулятор.

Главный врач ДИКБ  Владимир БОГДАШИН отметил, что дети, к сожалению, тоже болеют коронавирусом: «Конечно,  в отличие от взрослых, дети переносят болезнь чуть легче. И сегодня мы получили в подарок очень нужное оборудование, актуальное не только в больницах. Спасибо вам!».

Марина Силкина поздравила коллектив и пациентов с наступающим Новым годом: «Хотим пожелать вашему коллективу, прежде всего, крепкого здоровья. Огромное вам спасибо за ваш очень важный и героический труд! Хотелось бы, чтобы пандемия скорей закончилась, коронавирус отступил, и самое главное – чтобы наконец-то стабилизировалась ситуация в нашем городе, республике, стране и по всему миру – и все были здоровы!».

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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