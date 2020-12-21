Детской инфекционной больнице сделали нужный подарок

В республике волонтеры и активисты партии продолжают помогать медикам. В поликлиники, больницы и стационары привозят средства индивидуальной защиты, продуктовые наборы и медицинское оборудование.

Депутаты фракции «Единая Россия» различных уровней с самого начала пандемии активно подключились к волонтерской работе. Сегодня, в преддверии Нового Года, депутаты ГосСобрания (Ил Тумэн) Марина СИЛКИНА и Иван ДАНИЛОВ подарили Детской инфекционной клинической больнице передвижной рециркулятор.

Главный врач ДИКБ Владимир БОГДАШИН отметил, что дети, к сожалению, тоже болеют коронавирусом: «Конечно, в отличие от взрослых, дети переносят болезнь чуть легче. И сегодня мы получили в подарок очень нужное оборудование, актуальное не только в больницах. Спасибо вам!».

Марина Силкина поздравила коллектив и пациентов с наступающим Новым годом: «Хотим пожелать вашему коллективу, прежде всего, крепкого здоровья. Огромное вам спасибо за ваш очень важный и героический труд! Хотелось бы, чтобы пандемия скорей закончилась, коронавирус отступил, и самое главное – чтобы наконец-то стабилизировалась ситуация в нашем городе, республике, стране и по всему миру – и все были здоровы!».