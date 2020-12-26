26.12.2020
10:52
118

Светская хроника

Детское увлечение первой леди Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев поделился на своей странице в Инстаграм о серьезном увлечении своей супруги.

Людмила Валерьевна любит танцы и в детстве блистала в известнейшем народном ансамбле «Кыталык». Талантливые люди талантливы во всем!

Вчера с. Майя открылся прекрасный современнейший культурный центр. Много известных творческих коллективов взошло в стенах районного дома культуры Мегино-Кангаласского района, как много лет называлось это учреждение. В том числе встал на крыло ансамбль «Кыталык». Мегинцы получили прекрасный подарок!!!

Фото: https://www.instagram.com/p/CJPeocJJD1d/
Источник: https://www.instagram.com/p/CJPeocJJD1d/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх