26.12.2020
10:52
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Светская хроника
Детское увлечение первой леди Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев поделился на своей странице в Инстаграм о серьезном увлечении своей супруги.
Людмила Валерьевна любит танцы и в детстве блистала в известнейшем народном ансамбле «Кыталык». Талантливые люди талантливы во всем!
Вчера с. Майя открылся прекрасный современнейший культурный центр. Много известных творческих коллективов взошло в стенах районного дома культуры Мегино-Кангаласского района, как много лет называлось это учреждение. В том числе встал на крыло ансамбль «Кыталык». Мегинцы получили прекрасный подарок!!!
Фото: https://www.instagram.com/p/CJPeocJJD1d/
Источник: https://www.instagram.com/p/CJPeocJJD1d/
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