Детский дворовый футбол стартовал в Сунтарском улусе

В рамках проведения Всероссийского фестиваля детского дворового футбола в Сунтарском улусе прошел муниципальный этап турнира по дворовому футболу среди школьников 2005-2006 года рождения.
Организаторы мероприятия – отдел физической культуры и спорта администрации Сунтарского улуса, федерация мини-футбола и Сунтарское местное отделения партии «Единая Россия».
По итогам соревнований в финал вышли команды Кюндяинской средней школы и Сунтарской средней школы №1. В итоге упорной игры победу одержала команда Кюндяинской школы и выиграла путевку на второй этап игры в г. Якутск. Всем финалистам и тренерам вручены медали, грамоты.
От партии «Единая Россия» премированы лучшие игроки по номинациям:
— «Лучший вратарь» — Егор Поисеев (ССОШ-1);
— «Лучший защитник» — Спартак Игнатьев (КСОШ);
— «Лучший нападающий» — Алексей Иванов (КСОШ);
— «Лучший бомбардир» – Артур Никифоров (ССОШ-1);
— «Лучший игрок» – Иван Иванов (КСОШ).