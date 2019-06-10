Детский дворовый футбол стартовал в Сунтарском улусе

В рамках проведения Всероссийского фестиваля детского дворового футбола в Сунтарском улусе прошел муниципальный этап турнира по дворовому футболу среди школьников 2005-2006 года рождения. Организаторы мероприятия – отдел физической культуры и спорта администрации Сунтарского улуса, федерация мини-футбола и Сунтарское местное отделения партии «Единая Россия». По итогам соревнований в финал вышли команды Кюндяинской средней школы и Сунтарской средней школы №1. В итоге упорной игры победу одержала команда Кюндяинской школы и выиграла путевку на второй этап игры в г. Якутск. Всем финалистам и тренерам вручены медали, грамоты. От партии «Единая Россия» премированы лучшие игроки по номинациям: — «Лучший вратарь» — Егор Поисеев (ССОШ-1); — «Лучший защитник» — Спартак Игнатьев (КСОШ); — «Лучший нападающий» — Алексей Иванов (КСОШ); — «Лучший бомбардир» – Артур Никифоров (ССОШ-1); — «Лучший игрок» – Иван Иванов (КСОШ). Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

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