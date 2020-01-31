Детский врач – инфекционист о вирусных кишечных инфекциях

Кишечные инфекции – едва ли не самое распространенное заболевание, с которым сталкиваются дети раннего возраста. Вызываются они самыми разными возбудителями –как бактериями, так и вирусами. О вирусных кишечных инфекциях мы говорим с врачом -инфекционистом Детской инфекционной клинической больницы Галиной КРИЧКО.

— Заболеваемость острыми кишечными регистрируется круглогодично, но именно в зимнее, раннее весеннее и осеннее время преобладают кишечные инфекции, вызванные вирусами, это ротавирус, норовирус и аденовирус, -говорит доктор.

— Как проявляются вирусные инфекции, Галина Александровна?

— Это довольно распространенные инфекции. Согласно статистике ВОЗ в мире ими болеет 11 миллионов человек, и только 2 миллиона ложатся в больницу. Как правило, они протекают легко, несколько дней жидкого стула, и ребенок выздоравливает. Носителями могут стать и взрослые, так же, как и старшие дети в семье. Причем, носители, выделяя вирус в среду, сами при этом не болеют. Родители в этом случае не могут понять, откуда инфекция. Протекают они обычно в легкой форме и хорошо поддаются лечению.

— По каким признакам можно заподозрить заражение?

— Начинается болезнь обычно с повышения температуры тела до 37-38 С. Ребенок может стать капризным, могут появится насморк, покашливание, потом – рвота и жидкий стул. Вообще клиника разворачивается в течение первых суток. Если у ребенка появляется рвота, у него начинается обезвоживание, слабость в течение первых суток могут появится и другие симптомы: повышение температуры, урчание в животе, боли в животе различной интенсивности , может быть вздутие живота, жидкий стул, нарастающая вялость, отсутствие аппетита. Клиническая картина обычно состоит из симптомов гастроэнтерита, у ребенка повышается температура, рвота и жидкий стул, которые могут появляться одновременно или одно за другим. Как правило, начинается с рвоты, потом появляется жидкий стул, это продолжается 3 -4 дня. Уточнить, вирусная это инфекция или бактериальная можно только по результатам анализов крови и кала.

Инкубационные период, время от начала заражения до первых проявлений заболевания обычно составляет 1-3 дня. Или до семи дней – в случае ротавируса.

— Как долго может держаться жидкий стул?

— Острый период длится обычно не дольше семи дней, но восстановительный период может затянуться до месяца и дольше, а значит, неустойчивый стул может сохраняться продолжительное время.

— Что еще родители должны знать?

— Надо помнить, что в патогенезе кишечных вирусных инфекций одно из ведущих мест занимает не только осмотическая диарея, т.е. накапливание воды в просвете кишечника, но и нарушение ферментного обмена и то, что может развиться вторичная ферментная недостаточность, в том числе лактазная, особенно при ротавирусе.

— Что бы Вы сказали об особенностях питания в периоде болезни?

— Обычно любой ребенок, когда болеет, не хочет есть обычную еду, ему хочется чего-то вкусненького, и родители не дают ему это. Но нужно знать, что состояние ребенка при этом не улучшится, большое количество сладкого или раздражающих веществ, вроде консервантов –красителей, приводит к удлинению периода жидкого стула, и у маленьких детей до года, находящихся на грудном вскармливании или молочных смесях, может развиться вторичная лактазная недостаточность. По поводу питания ребенка в период болезни надо обязательно посоветоваться с участковым педиатром, возможно на время заболевания придется поменять обычно используемую смесь на другую. Даже если ребенок чувствует себя нормально, все равно стоит обратиться к врачу, чтобы он дал грамотную рекомендацию по питанию.

— Как лечатся вирусные диареи?

Обычно основой лечения кишечных вирусных инфекций является восстановление потерянной жидкости, энтеросорбенты, которые всасывают токсины, и биопрепараты, ну и, может быть, ферменты. Это лечение можно проводить и дома, если ребенок нормально себя чувствует, под контролем участкового врача, который объяснит, как это все принимать. Но если состояние ребенка не улучшается, если он на глазах становится слабым, не может ни есть, ни пить, надо обращаться к педиатру, чтобы он направил вашего ребенка в детскую инфекционную больницу.

— Ну, и профилактика…

— Это общие профилактические меры. Ограничивайте контакты, если есть подозрение на то, что кто-то из старших детей в семье болеет, следите, чтобы были отдельные ложки-тарелки, чтобы избежать контактно-бытового пути передачи инфекции. Кстати, родители тоже могут заболеть, такое часто случается при уходе за маленьким ребенком. Немаловажно, что ротавирусы и аденовирусы хорошо выживают в воде, при низких температурах, поэтому бутилированную воду для маленьких детей обязательно надо кипятить, поскольку там могут быть вирусы. И еще: не стоит держать в холодильнике продукты детского питания ( пюре, творожок), если они уже были открыты. Ну, и конечно, не забывать о мытье рук. Что касается прививки против ротавируса, надо знать, что она не защищает от других вирусов, но вероятность заражения все же на 70% снижается.

— Спасибо, Галина Александровна! Думаю, Ваши советы родители обязательно возьмут на заметку.