15.06.2022
10:03
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Общество
Детский сад «Родничок» благодарит коллектив СТНГ
Администрация детского сада «Родничок» поселка Кысыл-Сыр Вилюйского района направила благодарность в адрес коллектива «Сахатранснефтегаз» и генерального директора компании Алексея Колодезникова за помощь в приобретении комплекта обучающих видеоматериалов для воспитанников детского сада.
Напомним, что 20 апреля в ходе командировки в Вилюйский улус руководитель национальной газовой компании провёл рабочую встречу с заведующей детского сада Галиной Потаповой и обещал коллективу детского учреждения оказать благотворительную помощь.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба АО "Сахатранснефтегаз"
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