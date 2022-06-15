Детский сад «Родничок» благодарит коллектив СТНГ

Администрация детского сада «Родничок» поселка Кысыл-Сыр Вилюйского района направила благодарность в адрес коллектива «Сахатранснефтегаз» и генерального директора компании Алексея Колодезникова за помощь в приобретении комплекта обучающих видеоматериалов для воспитанников детского сада.

Напомним, что 20 апреля в ходе командировки в Вилюйский улус руководитель национальной газовой компании провёл рабочую встречу с заведующей детского сада Галиной Потаповой и обещал коллективу детского учреждения оказать благотворительную помощь.



Фото: пресс-службы Источник: пресс-служба АО "Сахатранснефтегаз"

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