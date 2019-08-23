Детский сад № 90 «Ласточка» откроется в срок

Муниципальный детский сад № 90 «Ласточка» примет детей с 1 сентября. Никаких задержек с открытием дошкольного учреждения в начале учебного года не будет, сообщил начальник Управления образования г. Якутска Алексей Семенов.

Ранее сегодня в СМИ вышла публикация о том, что детский сад «Ласточка» не сможет принять детей 2 сентября, родителей об этом уведомили в администрации МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 90. Причиной стало нарушение требований пожарной безопасности вследствие перекрытия подъездных путей к детскому саду. Владелец находящегося по соседству частного детского сада — Центр развития досуга и творчества «Катюша» оградил свою территорию забором, тем самым полностью перекрыв доступ к муниципальному детсаду.

Как сообщил начальник Управления образования Окружной администрации г. Якутска, в настоящее время ведется работа по исполнению предписания, выданного ГУ МЧС России по РС (Я) сроком до 28 августа.