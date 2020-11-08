Детский рентгенолог Анастасия Лукачевская: Мы тоже находимся в зоне риска

Врач высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РС(Я) и РФ, заслуженный врач республики Анастасия ЛУКАЧЕВСКАЯ по окончании медицинского института и интернатуру по рентгенологии по распределению попав в Томпонский район отработала там более двадцати лет, в 1998 году устроилась в Детскую инфекционную больницу. Двадцать один год заведует рентген-отделением стационара. Первый детский рентгенологический кабинет в Якутске был открыт в 1981 году и находился в здании городской больницы по улице Петровского 8.

— Туда и возили детей каждый день на рентгенологическое обследование, — вспоминает Анастасия Николаевна, — а через три года открыли свой рентгенологический кабинет на улице Семена Данилова. Поставили тогда аппарат РУМ-20М, работали в две смены, так как принимали еще детей из детской городской поликлиники №6,расположенной на Кулаковского. В здании, где наша больница находится теперь, мы работаем с 2004 года. У нас очень инициативный и деятельный главный врач – Владимир Владимирович БОГДАШИН. Он полностью обновил рентген- аппараты: в 2017-ом установлен стационарный цифровой аппарат РДК-АРЦ <ОКО>, а в 2020-ом – передвижной пленочный рентген- аппарат фирмы «Электрон».

— Как на работу рентген-кабинета повлияла пандемия коронавирусной инфекции?

— В связи со сложившейся эпидобстановкой было принято решение открыть провизорное отделение для детей, наше отделение поделили, один врач и рентген-лаборант остались в самой больнице, еще один врач и лаборант работают на базе Республиканского детского туберкулезного санатория, где сейчас работают наши клинические отделения, в провизорном остались врач Светлана Григорьевна ФЕДОРОВА и лаборант Александра Николаевна ЕМЕЛЬЯНОВА. Конечно, в эти месяцы стало сложнее работать, но у нас очень хорошие защитные костюмы.

Лаборант Александра Николаевна ЕМЕЛЬЯНОВА

Александра Николаевна делает снимки ухаживающим родителям и детям, ей и врачу УЗИ приходится иногда в день по нескольку раз переодеваться, потому что они заходят в «красную зону». В РДТС тоже открыты палаты-изоляторы, куда поступают все необследованные дети. Если есть подозрение на инфекцию верхних дыхательных путей, детей сразу направляют к нам на рентген.

Тесты на ПЦР они приходят только на второй день, уже после рентген-обследования, поэтому мы, рентгент-лаборант Михаил Гаврильевич ПОПОВ и я как врач-рентгенолог тоже находимся в зоне риска. Работа нашего кабинета в РДТС устроена с учетом режима обслуживаемых клинических отделений, со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, препятствующих возникновению внутрибольничных инфекций. Прием ведется строго по утвержденному главным врачом и врачом-эпидемиологом графику. После каждого обследованного пациента из ковидного отделения проводится обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, включаются ультрафиолетовый рециркулятор и кварцевая лампа.

Рентгент-лаборант Михаил Гаврильевич ПОПОВ

— Детская рентгенология, наверное, имеет свои особенности?

— Да, конечно. Нормы различных показателей для детей могут не совпадать с таковыми у взрослых. Надо знать особенности развития каждого периода у маленьких пациентов, иметь знания по анатомии и патологии каждого возраста. К тому же, имея дело с детьми, несёшь большую моральную ответственность. Есть сложности с качеством снимков, сделанных на плёночных аппаратах поступающих из некоторых улусов. В случае с коронавирусом на первый план выходит КТ-диагностика, потому что на рентгенограммах начальные изменения в легких не видны, а с помощью КТ можно выявить патологию на более ранних стадиях. Кроме того, к нам ежедневно продолжают поступать дети с бактериальной, грибковой пневмониями.

Врач Светлана Григорьевна ФЕДОРОВА

— Как защищены и вы сами, и ваши маленькие пациенты?

— От рентгеноблучения кабинеты полностью оснащены просвинцованными средствами индивидуальной защиты. Сейчас к тому же все работники в обеих больницах в полной мере оснащены защитными костюмами и дезинфицирующими средствами. Опасность заразиться, конечно, есть, но, если работник не нарушает порядок надевания и снимания СИЗ, то она минимальна, думаю. Что касается пациентов, то каждому ребенку и родителю выдаётся перед входом в кабинет медицинская маска.

— Спасибо, Анастасия Николаевна за беседу. С профессиональным праздником Вас и Ваших коллег!

Зоя ИГНАТЬЕВА