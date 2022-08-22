Детский рентген: только по медицинским показаниям

Излишнее воздействие рентгеновских лучей может нести гораздо более серьезные последствия для детского организма, чем для взрослого, поэтому на рентген маленького пациента должен направить именно его лечащий врач. О том, насколько вредно для ребенка рентген исследование, какие способы защиты существуют, как восстановить организм ребенка после рентген процедуры я говорю с врачами-рентгенологами Детской инфекционной клинической больницы города: рентгенологом Светланой Федоровой и заведующей рентген кабинетом Анастасией Лукачевской.

— Детская рентгенология, наверное, имеет свои особенности?

А.Л.: Да, конечно. Нормы различных показателей для детей могут не совпадать с таковыми у взрослых. Детскому рентгенологу надо знать особенности развития каждого периода у маленьких пациентов, иметь знания по анатомии и патологии каждого возраста. К тому же, имея дело с детьми, несёшь большую моральную ответственность.

— Насколько вредно для ребенка рентгеновское исследование?

А.Л.: По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, рентген исследования допустимо проводить шесть раз в год. Рентген исследования на современных цифровых аппаратах совершенно безопасны и не дают существенной лучевой нагрузки. Для защиты организма применяется три основных способа защиты: защита расстоянием, защита временем, и защита экранированием.

Экранирование – это когда части тела, которые не подлежат съемке, закрываются «воротником» — для шеи, «шапочкой» — для головы, «фартуком» — для живота или «юбкой» — для защиты брюшной полости и половых органов из просвинцованной резины.

С.Ф.: Во многих ЛПУ установлены сейчас новые, малоинвазивные современные цифровые рентген-аппараты, что позволяет снизить риски. При рентгенологических исследованиях детей мы используем методы, максимально снижающие радиационное воздействие. Для снижения облучения мы используем специальные защитные средства, как для сотрудников, так и для пациентов.

— Сколько времени должно пройти перед повторным рентгеном?

С.Ф.: Все рентгеновские исследования проводятся при наличии медицинских показаний по назначению лечащего врача. Повторные исследования, кроме профилактических рентген исследований, проводятся по жизненно важным показаниям.

А.Л.: Важно помнить, что рентген проводят только при наличии определенных показаний для того, чтобы поставить точный диагноз и составить индивидуальный план лечения.

— Как восстановить организм ребенка после рентген-процедуры?



А.Л.: После рентген-процедуры стоит включить в рацион ребенка молоко, творог, мед, морскую капусту, блюда из свеклы, продукты, богатые клетчаткой (овсянка, грецкие орехи, миндаль, груша, чернослив), свежевыжатый сок из красного винограда или граната (они имеют сильные антиоксидантные свойства), поите чистой водой.

— Анастасия Петровна, как на работу рентген-кабинета больницы повлияла пандемия коронавирусной инфекции?

А.Л.: В связи со сложившейся эпидобстановкой, связанной с новой коронавирусной инфекцией соvid-19, в 2020 году было принято решение открыть провизорное отделение для детей. Наше отделение разделилось: один врач и рентген-лаборант остались в самой больнице, еще один врач и лаборант работали на базе Республиканского детского туберкулезного санатория, где работали наши клинические отделения, в провизорном оставались врач Светлана Григорьевна Федорова и лаборант Александра Николаевна Емельянова. Конечно, работать стало сложнее. Александра Николаевна делала снимки ухаживающим родителям и детям. На базе Республиканского детского туберкулезного санатория тоже были открыты палаты-изоляторы, куда поступали все необследованные дети. Если было подозрение на инфекцию верхних дыхательных путей, детей сразу направляли к нам на рентген. Тесты на ПЦР они проходили только на второй день, уже после рентген-обследования, поэтому мы, рентгент-лаборант Михаил Гаврильевич Попов и я как врач-рентгенолог тоже находились в зоне риска, как все сотрудники больницы, работавшие с больными ковидом детьми. Работа нашего кабинета в РДТС была организована с учетом режима обслуживаемых клинических отделений, со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, препятствующих возникновению внутрибольничных инфекций. Прием велся строго по утвержденному главным врачом и врачом-эпидемиологом больницы графику. В конце февраля 2022 года рентген-служба переехала из Республиканского детского туберкулезного санатория обратно в связи с улучшением эпидобстановки, и мы работаем в обычном режиме.