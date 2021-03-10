Детский психиатр: Частая причина расстройств у ребенка — разлад в семье

Депрессия сегодня – совсем не редкость. Она не обходит стороной и людей, добившихся весомого успеха в обществе, и, как мы выяснили сегодня, не сторониться даже детей. Как заподозрить расстройство настроения у своего ребенка, и стоит ли насторожиться, если ваш ребенок видит бабайку в углу? Ответы на эти и другие вопросы – в беседе с Екатериной Андреевой, детским врачом-психиатром Якутского республиканского психоневрологического диспансера.

— Екатерина Александровна, назовите, пожалуйста, самый распространенный повод для обращения к детскому психиатру?

— Отставание либо задержки психоречевого развития, с каждым годом обращений по этому поводу становится все больше. В основном, дети направляются в психоневрологический диспансер для прохождения ПМПК — психолого-медико-педагогической комиссии, на которой происходит комплексная диагностика ребенка разными специалистами на наличие диагнозов (как правило, это задержки психоречевого развития) и определение возможности или невозможности обучения в общеобразовательной школе и переводе в коррекционную школу или обратно в обычную, то есть, это дети с возможными либо имеющимися задержками развития. Иногда родители самостоятельно приводят ребенка на прием – так бывает при наличии разлада в семье, например, иногда у детей возникают расстройства настроения по причине развода родителей, ребенок начинает испытывать неутолимую грусть или тревогу, и мать принимает решение обратиться за помощью к детскому психиатру.

Детский психиатр работает с детьми от 0 до 15 лет, к нам направляют и совсем маленьких детей в возрасте до 2 лет – последствия родовых травм тоже могут стать причиной визита к психиатру. Дети дошкольного возраста также не редкость в практике детского психиатра, например, гиперактивность ребенка, если она представляет опасность для него и окружающих — это весомый повод обратиться за консультацией к нам.

— Какие проявления в поведении ребенка должны насторожить родителей?

— На сегодняшний день чаще всего встречаются задержки развития — расстройства аутистического спектра, характеризующиеся расстройствами социальной адаптации и общения в сочетании со стереотипными интересами и действиями, часто сочетающиеся с нарушениями в когнитивной сфере. Проявлять себя аутизм может таким образом: если это дошкольный возраст – здесь часто встречаются отсутствие реакций на эмоции других людей, недостаточное речевое развитие, стереотипные действия проявляются, например, составлением игрушек в ряд. В возрасте старше дошкольного – отсутствие использования имеющихся речевых навыков для общения, ограниченные, повторяющиеся интересы, стремление соблюдать одни и то же распорядок дня, маршрут, расположение предметов в окружающей обстановке, различные ритуалы, страхи, дефицит творчества и инициативности при выполнении заданий.

Аутизм чаще всего диагностируется в детском возрасте, у старшеклассников впервые выявленный аутизм – большая редкость.

— Гиперактивные дети. Когда стоит посетить психиатра?

— Чаще дети начинают проявлять гиперактивное поведение в детском саду, это возраст 2 -5 лет. Как правило, причиной гиперкинетического синдрома является неврологическое поражение, когда во время беременности или родов имелись какие-либо патологические факторы, и нервная система ребенка пострадала. Как правило, родители гиперактивных детей об этом знают, и посещают неврологов и психиатров своевременно. Другой вопрос – соблюдают ли они все предписания лечащего врача.

— А с какими жалобами обращаются подростки?

— Чаще всего – это депрессивные расстройства. Причем, в отличие от взрослых, у которых, например, реактивная депрессия чаще возникает на фоне какого – либо события, то у подростков причиной депрессии становятся плохие, дисфункциональные отношения в семье либо со сверстниками. Бывает и так, что в семье царит благоприятная атмосфера, а с одноклассниками – все в точности до наоборот, что впоследствии часто становится причиной проблем с психическим здоровьем у подростка. Для подростков отношения в школе очень часто бывают значимее отношений с родными, поэтому напряженная обстановка в школе практически гарантированно приведет к расстройствам настроения у ребенка. Парасуицидальное поведение – нанесений себе увечий, порезов, тоже, чаще наблюдается у детей, имеющих проблемы именно в социальной среде.

— Кого больше среди ваших пациентов — подростков, мальчиков или девочек?

— Большинство составляют девочки с расстройствами настроения, депрессией. Имеем дело и с анорексией. При этом расстройстве девочки приходят к нам уже в критическом состоянии. Причем анорексия здесь – это скажем так, последствие ожирения, ребенок начал похудение, и уже не смог остановиться. Большое значение имеют при этом личные характерологические особенности подростка, внутрисемейные отношения. У мальчиков чаще всего встречается девиантное поведение – агрессивное, протестное, оппозиционное настроение. Гиперактивность мальчика в детстве иногда может стать причиной проявления чрезмерно агрессивного поведения в старшем возрасте – все потому, что с самого раннего детства нервная система ребенка работает на износ, наступает истощение, подросток может начать вести себя агрессивно, такие случаи тоже встречаются.

— Как понять, что у моего ребенка возможно, депрессия?

— Обратите внимание на его поведение, понаблюдайте за ним. Дети не обладают большим словарным запасом, и поэтому они не всегда могут объяснить, что с ними происходит, не могут выразить свои чувства, настроения, ощущения. Даже если это подросток, он не всегда может найти слов для полного описания своего состояния, и чтобы дать выход словам, которых он не знает, выразить свое состояние – тут зачастую появляется агрессивное поведение. Маленькие дети в свою очередь часто объясняют свое состояние одним словом – скука. Ребенку скучно, все то, чем он был увлечен ранее – теперь для него скучно, неинтересно, не вызывает никаких эмоций. Редко, но встречаются дети с психосоматическими расстройствами: ребенок постоянно жалуется на боли различного характера, у него все болит, наблюдается температура или головная боль без диагностированных на то причин, обследующие ребенка врачи разводят руками, и в конце концов направляют в психоневрологический диспансер, здесь мы диагностируем соматизированное расстройство.

— Не могу не спросить про видения «бабаек» и прочих потусторонних сущностей у совсем маленьких детей, возможно ли объяснить это с точки зрения психиатрии?

-Вероятнее всего, это связано с несовершенной системой восприятия у детей. Они только начинают познавать мир, еще плохо тестируют реальность, у взрослого это получается лучше потому, что он уже имеет представления о жизни и реальности. Ребенку же свойственно «додумывать», у них гораздо более развито воображение, чем у взрослого, так и появляются такие «видения». Не стоит сразу подозревать какие-либо отклонения, рассказ ребенка о потустороннем существе – в большинстве случаев – просто фантазия. У подростков такие видения скорее будут являться манипулятивным методом, то есть, он, таким образом, просто привлекает к себе внимание, которое ему очень необходимо ввиду каких – либо обстоятельств. В таких случаях можно сказать, что психика добилась своего, поведение ребенка перестроилось в соответствии с его желаниями.

— Расскажите пожалуйста, как ведут себя родители на приеме у Вас? Многих из нас пугает одно только слово «психиатр», что конечно же, зря.

— Иногда некоторые из них отрицают наличие депрессивного состояния у ребенка. Некоторые, бывает, возмущаются: «Да он просто ленится», «Нет! У моего ребенка не может быть депрессии! Мы живем хорошо, и в школе у нас все отлично» либо в случае других нарушений в поведении: «Мы сами чем только не занимались, и таким тоже, ничего страшного» в таких случаях нередко обнаруживается несовпадение приведенных родителем аргументов, ребенок не соглашается с ними, и как итог – диагностируется депрессивное либо иное расстройство, назначается лечение. Со временем родители начинают выражать нам сожаление о том, что не начали терапию раньше. Бывает и так, что родитель излишне обеспокоен, с проблемами в их семье можно справиться посещением психолога, а не врача – психиатра.

— Всем известно, что несовершеннолетнему нельзя назначать лечение без согласия родителей. Но как быть, если отношения в семье плохие, нет никакого понимания между родителями и ребенком, а подросток уже понимает, что нуждается в помощи? Ведь дети сейчас такие прогрессивные, начитанные, многие из них знают, кто такой врач – психиатр.

— В таком случае, подросток может самостоятельно подойти к нам в поликлинику на Лермонтова, далее мы свяжемся с инспекцией по делам с несовершеннолетних, если потребуется – с другими службами, и начнем лечение ребенка. Без помощи мы не оставим, самостоятельные обращения детей у нас встречаются, есть отработанный алгоритм действий в таких случаях.

— Передаются ли психические заболевания по наследству?

— Риск развития психических расстройств у ребенка, чей родитель имеет диагностированное заболевание, существенно повышается. Однако, чаще причиной нарушения психоэмоционального развития ребенка в раннем возрасте не является генетика, гораздо больше это происходит на фоне органического поражения головного мозга – неврологических заболеваний.

— Много ли у нас маленьких якутян, страдающих нарушениями психического здоровья?

— Не больше и не меньше, чем в любом другом городе России. Я работаю детским психиатром вот уже 14 лет, и могу утверждать, что повышение уровня диагностированных расстройств – это прежде всего залог качественной, своевременной диагностики.

— Какой случай в вашей практике был самым сложным?

— Это мальчик с расстройством множественной личности – в нем сосуществуют три личности, он называет их Петя, Саша и Алеша. Лечение мальчика мы продолжаем до сих пор. Такие случаи расстройств психики у детей встречаются крайне редко. Детская психиатрия сама по себе – очень тонкая и сложная наука, для того чтобы диагностировать психическое отклонение или заболевание у ребенка – необходимо все перепроверить тысячу и один раз, на это порой уходят годы. У нас, психиатров, нет такого инструмента, которым можно было бы прослушать мысли ребенка, его ощущения, мы работаем с тем, что нельзя изъять, поднять на поверхность и рассмотреть детально, мы погружаемся в мир ребенка и бесконечно его анализируем, совершенствуем тактику лечения.

— И в завершение, можно, пожалуйста, совет родителям

— Всегда обращайте внимание на настроение своего ребенка, не игнорируйте изменения в поведении, обращайтесь за помощью. Дети всегда очень чутко «сканируют» настроение и поведение родителей – и это может отразиться на его психике. Не нагружайте ребенка секциями, кружками, предоставьте возможность выбирать ребенку самостоятельно, чего он хочет. Следите за своим собственным психическим благополучием, за атмосферой в семье – ведь ребенок выходит в социум с навыками, полученными в семье.