Творческий фотокросс прошел в Якутске

Ежегодно педагоги видеолаборатории «квАРТал» Детского (подросткового) Центра организуют интересные мероприятия. В этом году стартовал первый мобильный фотокросс «Творческий марафон», посвященный 50-летнему юбилею Детского (подросткового) Центра. Фотокросс проведен среди учащихся 6-11 классов видеолаборатории «квАРТал» на базе МОБУ СОШ №15.

Ребята разделились на три команды: «Криг», «Шарики», «Съемщики». Задачей каждой из команд стало сделать фото на телефон за определенное время по следующим темам: «Осеннее настроение», «Помним, гордимся и чтим», «Мы это переживем!», «В здоровом человеке — здоровый дух», «Счастье — просто жить». В результате напряженной борьбы победила команда «Криг», которая быстрее и лучше всех справилась с заданием. Ребята с энтузиазмом подошли ко всем заданиям и пришли к финишу первыми. Команда «Съемщики» получила номинацию за лучшую фотографию по теме «Помним, гордимся и чтим», а команда «Шарики» отличилась креативностью за фото «Осеннее настроение»

За время фотокросса ребята изучили композицию кадра и приемы выразительности. Многие из них ранее успешно участвовали в фотокроссах и фотоориентировании. Эта новая практика понравилась не только детям, но и педагогам МОБУ СОШ №15. Мероприятие будет проводиться и в дальнейшем.

Учащиеся видеолаборатории «квАРТал», участвуя в фотокроссе, приобщились к новому подходу в фотографировании с технической точки зрения и развили свое творческое воображение.